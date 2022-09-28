Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Алсу, Ксения Собчак и другие вспоминают Бориса Моисеева

Вадим Карасев

27 сентября ушел из жизни певец Борис Моисеев. Ему было 68 лет. Все последние годы Моисеев по состоянию здоровья не появлялся на сцене и не общался с прессой, но вспомнить хотя бы один его хит сможет практически каждый в нашей стране. Скорее всего, это будет "Голубая луна" — эпатажный дуэт Моисеева с Николаем Трубачом стал одним из самых ярких отечественных хитов 1990-х и разошелся на цитаты. Борис Моисеев дружил со многими в шоу-бизнесе, был ветераном эстрады, и конечно, новость о его смерти затронула многих артистов. Spletnik собрал цитаты знаменитостей.

Алла Пугачева

Любимый мой Бориска! Преданный друзьям и сцене человечище. Хороню тебя в своем сердце. Прости и прощай.

Пугачева сыграла ключевую роль в карьере Моисеева: с конца 70-х он танцевал в составе трио "Экспрессия" в юрмальском варьете "Юрас перле", там коллектив заметила Алла Борисовна. Она пригласила танцоров участвовать в своем шоу, благодаря чему трио стало известно в стране и начало гастролировать за рубежом. В последние годы Борис Моисеев вел затворнический образ жизни и почти ни с кем не общался. По словам его директора, Пугачева была чуть ли не единственной из коллег, с кем артист поддерживал связь. Она часто звонила ему, присылала продукты, подарки, поддерживала материально.

Максим Галкин

Ушел из жизни Борис Моисеев. Яркий артист, прекрасный человек, друг. Свободный, классный, добрый, остроумный. Будет очень тебя не хватать, Боря! Соболезнования близким!

Филипп Киркоров

Дорогой Боря, благодарю, что первая моя видеоработа была под твоим чутким руководством. Мой дебют "Кармен" на советском телевидении, ставший моим первым хитом, вышел в эфире "Утренней почты" 7 августа 1988 года. Именно Борис Моисеев выступил режиссером-постановщиком клипа, который снимали на Арбате вместе с трио "Экспрессия". Боря, спасибо, что поверил в меня тогда и потратил столько своего драгоценного времени на меня. Это всегда будет жить в моей памяти. Так же, как и наша дружба длиною почти в 40 лет. Спасибо тебе! Покойся с миром, мой друг. "Где же ты где, звездочка алая?..". Кому ты там сияешь на небе? Буду искать твой лукавый глаз на небе…

Киркоров процитировал слова из еще одного хита Моисеева — песни "Звездочка", вошедшей в альбом 1999 года "Просто Щелкунчик".

Ксения Собчак

Умер Борис Моисеев. И тут есть одна вещь, которую нужно озвучить. Из жизни ушел очень смелый человек. Еще напишут и про его талант, и про его трудную судьбу. Но он был смелым. Именно благодаря своей смелости он и войдет в историю. А еще во многих интервью он говорил, что живет с верой в чудо. И эта вера его ведет всю жизнь. Это хорошее напутствие нам в этом году.

Алсу

Прощай, дорогой Боречка. Никогда не забуду твои удивительные истории, смешные до слез рассказы, громкий заразительный смех, творческие советы, доброту. Уникальный во всем Артист и Человек! RIP.

Кристина Орбакайте

Забрали небеса. Улетел от нас самый светлый, жизнелюбивый, талантливый и смелый Боренька, Борюсик. Ты в моем, наших сердцах навсегда.

Жасмин

Сегодня нас покинул Борис Моисеев… Это был человек с таким заразительным смехом, что было просто невозможно не рассмеяться вслед за ним… В 2000-х мы очень дружили, а на съемках программы "Две звезды" мы с Борисом так веселились и мешали всем, что нас постоянно успокаивали и даже грозились выгнать с программы, как школьников с уроков… Когда мы встречались, Борис всегда кричал: "Красавица-красавица моя", поддерживал, приходил на концерты, даже, бывало, советовал, что надеть и какую прическу сделать на новый номер в "Двух звездах". У него был отменный вкус… Покойся с миром, Артист и Друг...

Ирина Безрукова

Каждый день не знаешь, что "подарят" нам новости. Сегодня ушел из жизни Борис Моисеев… Мы с ним не были близко лично знакомы. Сталкивались, конечно, на разных мероприятиях, событиях, в каких-то компаниях. Но он всегда казался человеком жизни. В нем было очень много энергии, жизнелюбия, особенно до трагических событий с его здоровьем. И он, безусловно, был талантлив, харизматичен, это по-настоящему заслуженный артист, народный. Его любили все, его песни знают наизусть и подпевают им всегда и мужчины, и женщины самого разного возраста. Для артиста лучшая награда — знать, что его творчество будет жить. Уверена, Боря Моисеев останется жить в сердцах своих слушателей еще на долгие и долгие годы. Светлая память светлому человеку.

Лолита Милявская

Боря… Прости… Лети... Смейся… Не плачь... Люблю…

Любовь Успенская

Сегодня не стало моего друга, талантливого артиста Бориса Моисеева. Мы всей страной переживали за его здоровье: очень радовались, когда оно улучшалось, и каждый раз сердце сжималось, когда мы слышали неутешительные новости. Боря — это пример настоящего человека с большой буквы, который оставался им всегда и при любой ситуации, несмотря на всю грязь шоу-бизнеса. Ушел из жизни мой очередной друг... Сегодня я скорблю... Покойся с миром, дорогой Боря.





Борис Моисеев и Любовь Успенская

Лера Кудрявцева

Не получился день без плохих новостей, Боря Моисеев умер. Привезла из Болгарии ключики ему отдать от его же квартиры, так и не отдала. А теперь его не стало. Добрый, смешной, яркий, не подлец, открытый и очень ранимый. Ребята, журналисты, не звоните, прошу. Не возьму трубку. Не знаю, что говорить. Уходят... А у меня и сил все эти события переваривать не остается. Помню и люблю.

У Моисеева была квартира в Болгарии. По информации прессы, он позволил Лере пожить там, когда она отправилась этим летом в отпуск.

Александр Васильев (историк моды, телеведущий)

Бориса Моисеева я знал более 40 лет, в конце 1970-х годов нас познакомила актриса Наташа Огай, знавшая Бориса еще по Вильнюсу, где началась его карьера. Переезд в Москву в 1980 году был ознаменован его успешными представлениями в трио "Экспрессия", в котором Борис исполнял танцевальные композиции, затем последовала его эмиграция в период перестройки — сначала выступления в Тунисе, потом в портах черной Африки и затем Нью-Йорк, где ему было трудно найти достойные площадки.

Потом возвращение в Москву и успешные концерты с Аллой Пугачевой — программа "Пришла и говорю", съемки в фильме "Сезон чудес", участие в легендарных "Рождественских встречах". Думаю, что именно Алла Борисовна подтолкнула Бориса начать певческую карьеру в столь взрослом возрасте. Громадный успех у хита "Голубая луна", эпатажные образы и костюмы. Четыре концертных костюма Бориса Моисеева хранятся теперь в моем Фонде.

Одно время Борис Моисеев был судьей программы "Модный приговор" в Киеве, но это долго не продлилось. Борис много времени проводил последние годы у себя дома в Юрмале, был человеком большого сердца. Не знаю, попадет ли он в рай или ад, но там, где он окажется, соседям будет весело и комфортно!





Борис Моисеев в молодости, фото со страницы Александра Васильева в соцсетях

Также соболезнования по поводу смерти Бориса Моисеева выразили в соцсетях Иосиф Пригожин, Валерия, Игорь Николаев, Яна Рудковская, Владимир Винокур, Лайма Вайкуле и другие.

Официальная причина смерти Бориса Моисеева пока не объявлена, но, по сведениям прессы, недавно у него случился инсульт — третий по счету. Первый инсульт Моисеев перенес в 2010 году, тогда докторам пришлось бороться за его жизнь: певца ввели в кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Он выжил и даже стал впоследствии снова выходить на сцену, хотя у него работали не все мышцы лица, была нарушена речь. Второй инсульт произошел в 2015-м, Моисеев практически исчез из публичного поля зрения.

Моисеев был известен как хореограф, танцовщик и певец. В его дискографии были дуэты с Людмилой Гурченко, французским певцом Нильдой Фернандесом, Аллой Пугачевой. В 1992 году Моисеев совершил каминг-аут как гей, но позже отрекся от своих слов.

Маргарита Дорошевич