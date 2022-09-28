Глава ЦИК РФ поблагодарила международных наблюдателей на референдумах за храбрость

Вадим Карасев

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова посетила единый центр сбора данных зарубежных ТИК, расположенных на территории Российской Федерации, и поблагодарила международных наблюдателей, которые приехали в республики Донбасса, Запорожскую и Херсонскую области, чтобы следить за голосованием.

"Я хочу поблагодарить международных наблюдателей, которые приехали в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, несмотря на все препоны со стороны Запада. Надо иметь мужество, чтобы приехать и самостоятельно услышать людей из этих территорий, посмотреть им в глаза, понять, что на самом деле происходит. Более того, донести правду об увиденном до своих соотечественников», - приводит слова Памфиловой telegram-канал ЦИК России.

Она назвала западный мир "перевернутым наизнанку, когда из иностранных наемников, фактически патологических убийц, делают героев. А наблюдателей, которые просто хотят знать правду - что происходит на самом деле и рассказать об этом - подвергают разного рода дискриминации".

Памфилова обратилась к жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отметив, народное единство и подчеркнув, что "Победа будет за нами!".