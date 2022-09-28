Глава ЦИК РФ поблагодарила международных наблюдателей на референдумах за храбрость
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Глава ЦИК РФ поблагодарила международных наблюдателей на референдумах за храбрость

Глава ЦИК РФ поблагодарила международных наблюдателей на референдумах за храбрость

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова посетила единый центр сбора данных зарубежных ТИК, расположенных на территории Российской Федерации, и поблагодарила международных наблюдателей, которые приехали в республики Донбасса, Запорожскую и Херсонскую области, чтобы следить за голосованием.

"Я хочу поблагодарить международных наблюдателей, которые приехали в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, несмотря на все препоны со стороны Запада. Надо иметь мужество, чтобы приехать и самостоятельно услышать людей из этих территорий, посмотреть им в глаза, понять, что на самом деле происходит. Более того, донести правду об увиденном до своих соотечественников», - приводит слова Памфиловой telegram-канал ЦИК России.


Она назвала западный мир "перевернутым наизнанку, когда из иностранных наемников, фактически патологических убийц, делают героев. А наблюдателей, которые просто хотят знать правду - что происходит на самом деле и рассказать об этом - подвергают разного рода дискриминации".

Памфилова обратилась к жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отметив, народное единство и подчеркнув, что "Победа будет за нами!".

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По материалам: uposters.ru

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