Глава МВД Финляндии упала в обморок на брифиге по взрывам на «Северных потоках»

Вадим Карасев

Глава МВД Финляндии Микконен потеряла сознание во время правительственного брифинга

Глава Министерства внутренних дел (МВД) Финляндии Криста Микконен потеряла сознание во время правительственного брифинга, посвященного ситуаций с авариями на «Северных потоках». Об этом сообщает РИА Новости.

До того, как глава МВД упала в обморок, она заявила, что Финляндия рассмотрит строительство заборов на границе с Россией.