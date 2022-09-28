Глава МВД Финляндии упала в обморок на брифиге по взрывам на «Северных потоках»
Сегодня, 20:55 Вадим Карасев
Глава МВД Финляндии Микконен потеряла сознание во время правительственного брифинга
Глава Министерства внутренних дел (МВД) Финляндии Криста Микконен потеряла сознание во время правительственного брифинга, посвященного ситуаций с авариями на «Северных потоках». Об этом сообщает РИА Новости.
До того, как глава МВД упала в обморок, она заявила, что Финляндия рассмотрит строительство заборов на границе с Россией.
По материалам: lenta.ru