Гороскоп на октябрь 2022 года от Анжелы Перл
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Гороскоп на октябрь 2022 года от Анжелы Перл

Гороскоп на октябрь 2022 года от Анжелы Перл

Узнать о том, что преподнесет октябрь и каким будет влияние планет в середине осени, помогут советы известного астролога Анжелы Перл. Ее рекомендации для Знаков Зодиака будут актуальны тем, кто не привык упускать своей удачи.


Начиная новый месяц важно знать о том, как именно будут влиять планеты на дела. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с точным гороскопом на этот октябрь, чтобы обрести уверенность в завтрашнем дне и не попасть в ловушку судьбы из-за своей недальновидности и неосведомленности.

Овен

Овнов в октябре ждут перемены и новые позитивные события. В начале месяца Меркурий развернется в прямое положение в 6 доме гороскопа, и дела на работе будут налаживаться. Представителям Знака важно не терять бдительности и самообладания, чтобы избежать досадных промахов. Астролог рекомендует не отказываться от заманчивых предложений, но при этом помнить о своих целях и действовать разумно, а не под властью эмоций.

Телец


Октябрь для Тельцов будет месяцем новых свершений. Меркурий вернется в прямое положение в 5 доме гороскопа, а значит, руки будут вновь «развязаны». Представители Знака будут вовлечены в значимые события, которые происходят перед  коридором затмений, который начнется 25 октября. Астролог рекомендует заручиться поддержкой близких, а также обратить внимание на сферу личной жизни, которая будет меняться стремительно.

Близнецы

Близнецов ждет множество событий, многие и которых изменят жизнь к лучшему. В начале месяца Меркурий вернется в прямое движение в доме недвижимости. Это значит, что можно смело принимать ответственные решения. С 25 октября и по 8 ноября, когда начнется коридор затмений, не стоит предпринимать ничего радикального, чтобы не стать заложниками своей неосмотрительности и не зайти в тупик.

Рак


Раки уже в начале октября почувствуют ветер перемен. Меркурий развернется 2 числа в 3 доме гороскопа, позволяя совершать планируемые ранее покупки, заводить полезные связи и продвигаться по карьерной лестнице. Вплоть до 25 октября представителям Знака астролог рекомендует хватать быка за рога, а во время коридора затмений вновь оставить активную деятельность, чтобы не оступиться.

Лев

Астролог напоминает, что 25 октября начнется коридор затмений, который завершится лишь 8 ноября поэтому в конце месяца представителям Знака стоит быть осторожными. Основная активность придется на начало месяца, ведь 2 числа Меркурий вернется в прямое движение. Это значит, что вопросы, связанные с финансами, карьерным простом и поиском новой работы будут решаться легко. Не исключено, что активные Львы смогут продвинуть свой бизнес.

Дева

Девам в октябре улыбнется удача. Меркурий 2 числа развернется в 1 доме гороскопа, а это значит, что представители Знака смогут измениться не столько внешне, сколько внутренне, расставить верные приоритеты и с легкостью добиться нужных целей. Замедлиться придется лишь к концу месяца — 25 октября начнется коридор затмений, который внесет некоторый сумбур, когда важно исключить любые риски и спешку.

Весы


Октябрь начнется со значимого события — 2 числа Меркурий разворачивается в прямое движение, открывая Весам путь к активным действиям. Разворот планеты в 12 доме гороскопа говорит о том, что произойдет освобождение от всего лишнего и наносного. Настала пора впускать в жизнь перемены и активно работать над созданием успешного будущего. Замедлиться астролог рекомендует с 25 октября по 8 ноября, во время коридора затемнений.

Скорпион

2 числа Меркурий выходит из ретроградного движения в 11 доме гороскопа, который отвечает за получение результатов. Это значит, что дела сдвинутся с мертвой точки и Скорпионы смогут получить недостающие деньги, документы, возобновить деловые контракты или начать что-то новое. Избежать неприятностей и уберечься от промахов удастся, если с 25 октября по 8 ноября (во время коридора затмений) не предпринимать ничего серьезного.

Стрелец

Стрельцов ожидает активное начало месяца. Меркурий разворачивается в прямое движение в 10 доме гороскопа. Это значит, что наступает время активного продвижения по карьере, работы над собственным делом или обучение для получения новой профессии. Замедлиться предстоит с 25 октября, когда начнется коридор затмений и риск принять неверное решение будет значительно выше.

Козерог


Козероги должны быть готовы к разъездам и путешествиям. Меркурий 2 числа перестанет быть ретроградным, и его разворот пройдет в 11 доме дальних земель. Перемены и трансформации будут происходить стремительно, поэтому астролог рекомендует быть внимательными и осмотрительными. Замедлится представителям Знака важно с 25 октября, чтобы во время коридора затмений не натворить глупостей.

Водолей

Водолеям разворот Меркурия в 8 доме подарит возможность избавиться от всего, что мешало счастью, решить сложные вопросы и завершить период разногласий в семье или деловом окружении. Месяц будет активным и потребует много энергии, а значит, нужно заранее ставить план действий, чтобы не упустить ничего важного. С 25 октября, когда начнется коридор затмений, астролог рекомендует замедлить темп, чтобы не оступиться.

Рыбы

Разворот Меркурия в прямое движение пройдет в 7 доме гороскопа. Это значит, что наступает пора активных действий, и уже с 5 октября Рыбы смогут активно работать, чтобы привлечь в жизнь позитивны перемены. От представителей Знака потребуется не только честность, но и умение доводить начатое до конца. Замедлить темп предстоит с 25 октября по 8 ноября, когда начнется коридор затемнений, способный спутать планы и увести по ложному следу.

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По материалам: dailyhoro.ru

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