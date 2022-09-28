Готовим розы к холодам: правила укрытия кустов на зиму в Московской области

Многие россияне на своих дачных участках выращивают розы. Они привлекают своей устойчивостью к низким температурам, насыщенным ароматам, которым они наполняют воздух в период цветения. Чтобы розы радовали на протяжении многих лет, за ними необходимо ухаживать на протяжении всего года. Одной из главных забот осенью — подготовка кустов роз к холодам.

Как укрывать розы на зиму, советы дачникам Подмосковья

Сроки подготовки роз к зиме во многом зависят от климатических особенностей региона. Для Московской области, центральная полоса России, характерно чередование заморозков и оттепелей. Потому укрытие для роз просто необходимо, иначе кусты просто погибнут.





Перед тем как укрывать розы на зиму, их нужно подготовить к зиме. Этот процесс состоит из нескольких этапов:

обрезка стеблей;

прекращение полива;

очистка куста от листьев;

опрыскивание и внесение удобрений;

окучивание.

Обрезка роз производится, чтобы оздоровить куст, омолодить розу, удалив старые, лишние и молодые побеги. Обрезание роз производится, чтобы сформировать форму куста или чтобы проредить сильно загущенный куст, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и проникновение солнечных лучей.

Совершая обрезку розы. нужно оставить 5-7 взрослых побегов, убрав молодые, пока на них не образовалась кора. Поливать розу в Московской области прекращают в августе. До зимы в розах произойдет вызревание древесины побегов, для ускорения этого процесса цветоводы оставляют на кусте пару бутонов для образования плодов.

Удаление засохших и зеленых листьев производят с наступлением первых заморозков или за несколько дней до первых устойчивых морозов. Куст должен перезимовать чистым. Отходы куста можно сжечь. Листья нужно убирать постепенно. Листья с кустов роз убирают, чтобы они не перегнивали и не плесневели, так как такая листва может заразить куст.

Чем укрывать розы на зиму в Московской области

В Московской области подготовку роз к зимовке начинают немного раньше, чем в остальных регионах. Для укрытия роз в Московской области лучше использовать воздушно-сухие укрытия. Для укрытия кустов можно использовать:

сухие листья;

лапник хвойных деревьев;

накрытия из шифера, фанеры или досок.

Сегодня в специализированных магазинах можно приобрести специальные материалы для укрытия. Укрытия их таких материалов смогут поддерживать оптимальную температуру внутри укрытия, не собирая конденсат, который оказывает губительное воздействие на кусты.

Особой популярностью у садоводов пользуются: геотекстиль, спандбонд и лутрасил.