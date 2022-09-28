Григорьев: Во время референдумов пытались убить международных наблюдателей

Жители освобожденных территорий шли на референдум несмотря на угрозы и непрекращающиеся обстрелы со стороны Украины. Об этом рассказал директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ, профессор РГГУ Максим Григорьев в пресс-центре «Парламентской газеты» 28 сентября.

С 23 по 27 сентября на территории Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР проходили референдумы по вопросу вхождения в состав России. Большинство проголосовавших выступили за присоединение к РФ.

Григорьев рассказал, что при опросе голосовавших жители этих территорий не скрывали свой выбор. «Многие даже не понимали, о чем идет речь. Они говорили: «Мы голосовали с хорошим настроением, вот в таком-то месте или, например, после работы», — отметил профессор. — Для них ответ был настолько очевиден, настолько понятен, что они даже не понимали, о чем спрашивают».





Кроме того, члены Общественной палаты РФ выходили на линию фронта и опрашивали бойцов ДНР и ЛНР, а также следили за ходом голосования, которое, по заверениям Григорьева, прошло на очень высоком уровне с обеспечением всех норм международного права. Так, каждый человек в ДНР подписывал расписку, что он предупрежден о том, что голосовать нельзя несколько раз. За нарушение этого в республике предусмотрен отдельный штраф.

При этом во время референдума продолжались обстрелы со стороны Украины, угрозы, запугивания и минирования. «Пытались убить даже международных наблюдателей, обстреливали около избирательных участков», — рассказал Григорьев.

Никаких сомнений в законности этого референдума нет, но США и страны Европы принципиально не признают его, уверен профессор. «Но это и не страшно. Ни народ Донбасса, ни Херсонской и Запорожской областей это не волнует никак. То, что было организовано на таком высоком уровне, это сделано для них самих, чтобы они понимали, насколько это все легитимно», — подытожил Григорьев.



