Эксперты оценили перспективы России по отказу от самолетов Boeing и Airbus

Вадим Карасев

AeroDynamic Advisory: Россия не сможет построить 1000 самолетов до 2030 года

Государственная корпорация «Ростех» будет стремиться к полному отказу от импортных комплектующих в российских проектах гражданских самолетов и рассчитывает произвести 1000 авиалайнеров до 2030 года, пишет Reuters со ссылкой на письмо от компании.

В письме с ответами на запрос агентства «Ростех» заявил, что «самолеты Boieng и Airbus никогда не будут поставляться в Россию». Поэтому одна из ближайших целей корпорации — полностью импортозаместить комплектующие для авиалайнеров SSJ-Новый и МС-21. «С этого года мы не делаем ставку на международное сотрудничество со странами Запада. Можно с уверенностью сказать, что МС-21 с двигателями американского производства на российском рынке не будет», — говорится в сообщении «Ростеха».

При этом эксперт по авиарынку и глава AeroDynamic Advisory Ричард Абулафи назвал цель России построить 1000 самолетов к 2030 году «практически невыполнимой». Он отметил, что за все время своего существования Советский Союз произвел около 2000 гражданских авиалайнеров. «Даже когда они могли получать полупроводники и другие жизненно важные компоненты с Запада, России было очень трудно производить больше, чем несколько самолетов в год», — сказал Абулафи.

По данным агентства, единственный в России производитель гражданских самолетов «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) серьезно ограничена в своих возможностях из-за нехватки моделей, производственных мощностей и комплектующих. Поэтому «Ростеху» придется найти запчасти на зарубежных рынках или «сделать их». Как ранее сообщали источники Reuters в российском правительстве, авиаотрасль страны более чем на 50 процентов зависит от импортных комплектующих.

В российском проекте среднемагистрального пассажирского самолета MC-21 до усиления санкционного давления против страны на фоне начала военных действий на Украине планировалось использовать американские двигатели PW1400G. Однако сейчас «Ростех» намерен установить на все самолеты МС-21 двигатели отечественного производства ПД-14, а на Superjet вместо французского двигателя SaM-146 российский ПД-8.

13 июня российский эксперт Дмитрий Дрозденко заявлял, что для замены иностранных самолетов в России необходима полная замена импортных запчастей, и на это потребуется не менее пяти лет. Несмотря на это ОАК и «Аэрофлот» 7 сентября подписали соглашение на поставку 339 отечественных авиалайнеров до 2030 года.