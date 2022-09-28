Юлия Высоцкая рассказала, что должно быть в гардеробе каждой женщины

Актриса и ведущая Юлия Высоцкая рассказала о женском гардеробе. Артистка в свежем интервью порассуждала о том, какие вещи должны присутствовать в базовом гардеробе. Так, телеведущая подметила, что ставку нужно сделать на ту одежду, которая украшает, правильно сидит на фигуре и одновременно легко носится. Ведь базовый гардероб может многое сказать о своей хозяйке, ее вкусах, интересах и стиле.«Базовый гардероб для каждого человека свой. Мне кажется, в нем должны быть вещи, которые тебя украшают. Для кого-то это черный свитер под горло, для кого-то белая майка. У меня в базовом гардеробе есть и то, и другое. А еще пиджак, джинсы, широкие черные брюки, маленькое черное платье, объемный свитер», — уточнила Высоцкая для Grazia.