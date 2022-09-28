Юлия Высоцкая рассказала, что должно быть в гардеробе каждой женщины
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Юлия Высоцкая рассказала, что должно быть в гардеробе каждой женщины

Юлия Высоцкая рассказала, что должно быть в гардеробе каждой женщины

Юлия Высоцкая рассказала, что должно быть в гардеробе каждой женщины
Актриса и ведущая Юлия Высоцкая рассказала о женском гардеробе. Артистка в свежем интервью порассуждала о том, какие вещи должны присутствовать в базовом гардеробе. Так, телеведущая подметила, что ставку нужно сделать на ту одежду, которая украшает, правильно сидит на фигуре и одновременно легко носится. Ведь базовый гардероб может многое сказать о своей хозяйке, ее вкусах, интересах и стиле.
«Базовый гардероб для каждого человека свой. Мне кажется, в нем должны быть вещи, которые тебя украшают. Для кого-то это черный свитер под горло, для кого-то белая майка. У меня в базовом гардеробе есть и то, и другое. А еще пиджак, джинсы, широкие черные брюки, маленькое черное платье, объемный свитер», — уточнила Высоцкая для Grazia.
# Шоу-бизнес Высоцкая Юлия
По материалам: z-aya

Последние новости

Медики напомнили главные особенности гриппа и ОРВИ, и как их различить
Медики напомнили главные особенности гриппа и ОРВИ, и как их различить
Россия созовет Совбез ООН из-за диверсии на «Северных потоках»
Россия созовет Совбез ООН из-за диверсии на «Северных потоках»
Объявлена дата релиза Syberia: The World Before на Xbox Series X | S, версия для Xbox One выйдет позже
Объявлена дата релиза Syberia: The World Before на Xbox Series X | S,
Оператор «Северного потока» не исключил ремонта поврежденных веток
Оператор «Северного потока» не исключил ремонта поврежденных веток
Натуральная помощь при отравлениях и нарушении микрофлоры кишечника
Натуральная помощь при отравлениях и нарушении микрофлоры кишечника
Татьяна Лазарева решила через суд оспорить свой статус
Татьяна Лазарева решила через суд оспорить свой статус
Муж Яны Рудковской просит еще родить детей
Муж Яны Рудковской просит еще родить детей
Светлана Лобода вдруг заговорила о мире
Светлана Лобода вдруг заговорила о мире
ЧП: Директора РЖД нашли мертвым
ЧП: Директора РЖД нашли мертвым
Юлия Высоцкая рассказала, что должно быть в гардеробе каждой женщины
Юлия Высоцкая рассказала, что должно быть в гардеробе каждой женщины
В Минцифры прокомментировали удаление приложений VK из AppStore
В Минцифры прокомментировали удаление приложений VK из AppStore
Володин предложил обсудить обязательную службу в армии для депутатов
Володин предложил обсудить обязательную службу в армии для депутатов

Топ на сегодня

В рай или ад: через сколько часов после смерти душа покидает тело
В рай или ад: через сколько часов после смерти душа покидает тело
Мамаева тратит почти миллион в месяц, а Киркоров нежно обратился к Лорак. Соцсети звезд
Мамаева тратит почти миллион в месяц, а Киркоров нежно обратился к
От каких вещей в доме нужно избавиться, чтобы сохранить энергию и жить счастливо
От каких вещей в доме нужно избавиться, чтобы сохранить энергию и
Кредит под залог дома или земельного участка
Кредит под залог дома или земельного участка
Иван Охлобыстин рассказал о военной мобилизации
Иван Охлобыстин рассказал о военной мобилизации

Еще по теме

ТОП-5 распространенных мифов о базовом гардеробе, каким он должен быть, как правильно его составить
Модный приговор - Дело о дедовщине в гардеробе (30.03.2018)
Юлия Высоцкая посоветовалась с подписчиками по поводу покупки платья
Юлия Высоцкая не может подняться с постели из-за коронавируса