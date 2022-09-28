Как сделать на зиму простые и полезные заготовки из облепихи

Облепиха — одна из самых полезных ягод, имеющая уникальный витаминный и минеральный состав. Она обладает множеством полезных свойств и используется в различных направлениях медицины, для лечения многих болезней. Заготовки на зиму из плодов облепихи помогают поддерживать необходимый витаминно-минеральный баланс в организме человека.

Полезные свойства облепихи





О целебных свойствах облепихи известно с давних времен. Наши далекие предки использовали отвары, настои и мази из облепихи в качестве противовоспалительного, ранозаживляющего средства, при нарушениях работы ЖКТ, как стимулятор иммунитета и хорошего настроения. Содержащийся в облепихе серотонин считается «гормоном счастья», поддерживающим правильное функционирование нервной системы. А благодаря рибофлавину и тиамину, который содержится в плодах облепихи, она обладает уникальным свойством тормозить процесс старения организма.

По своим витаминным свойствам облепиха стоит на одном из первых мест среди всех ягод, растущих на территории нашей страны. В ее плодах содержатся практически все витамины и минеральные вещества, необходимые для нормального функционирования организма. Обилие витамина С делает ее природным профилактическим средством для защиты от микробов и вирусов. В народной медицине ее применяют для лечения простудных заболеваний.

Заготовки из облепихи, сделанные на зиму, могут полностью обеспечить организм человека всеми необходимыми витаминами, минералами и органическими кислотами.

Заготовки на зиму из облепихи

Замороженная облепиха





Облепиха — одна из немногих ягод, которая не теряет своих витаминных свойств в процессе заморозки, сохраняя витамины практически в неизменном виде. Ягоды можно замораживать на зиму и использовать по мере необходимости для приготовления витаминного чая, мусса, желе, соусов и различной выпечки.





Сбор ягод для заморозки производят осенью, в конце сентября. Затем перебирают, промывают, высушивают и замораживают в морозильной камере в один слой, на подносе или тарелке, чтобы они сохранились целыми. Достаточно двух часов для полной заморозки ягод. Затем их пересыпают в пакет или контейнер.

Облепиха в собственном соку





Один из самых простых рецептов заготовки облепихи на зиму, с помощью которого сохраняются все ее питательные свойства и витамины. Он не требует варки и сохраняет готовый продукт в холодильнике на протяжении нескольких месяцев.

Для приготовления облепихи в собственном соку ее перебирают, промывают, пересыпают сахаром, раскладывают по чистым банкам и закрывают. Затем ставят в холодильник. Облепиха пускает сок, в котором сахар растворяется — и тогда получается ягода в сиропе.

Варенье из облепихи





Для приготовления варенья из облепихи ягоды перебирают, промывают, обдают кипятком и протирают через сито, оставляя жмых и косточки. Получившийся сок смешивают с сахаром и варят на медленном огне до нужной степени загустения при постоянном помешивании. Готовое варенье разливают по чистым банкам, закрывают и ставят вверх дном до полного остывания.