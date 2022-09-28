Как средства с арбутином «стирают» пигментные пятна и выравнивают тон кожи

Многие слышали или читали, что в состав некоторых косметических средств входит арбутин, только не знают, что это за компонент и чем он хорош. А между тем это одно из самых главных веществ для красоты кожи, говорит дерматолог и косметолог Амина Бердова. Арбутин способен выровнять тон кожи, что очень важно для многих девушек. Как же работает это чудо-средство и как оно способно «стирать» пигментные пятна?

Что такое арбутин

Арбутин — это выжимка из клюквы, брусники либо толокнянки. Ее используют для изготовления кремов, сывороток или масок. Арбутин способствует блокировке тирозиназы, фермента, который синтезирует меланин, а значит, влияет на появление пигментации.





В косметических средствах принято использовать исключительно альфа-арбутин. Однако производители, желающие сэкономить, нередко прибегают к бута-арбутину, не столь эффективному и качественному компоненту.

Как арбутин «стирает» пигментные пятна

Помогает выровнять тон кожи

Неровный тон кожи — большая косметологическая проблема. Гиперпигментация, веснушки, возрастные пятна, ожоги, варианты меланодермы — все это в значительной степени портит внешний вид женщины. А арбутин помогает «стереть» пигментные пятна, причем делает это мягко и естественно. Вы можете приобрести крем с добавлением вещества самостоятельно, не советуясь с врачом.

Дезинфицирует





Такие средства обладают дезинфицирующим воздействием, не давая бактериям размножаться в порах, а также очищают кажу от токсических веществ. Арбутин, при регулярном его использовании, будет способствовать уменьшению отеков и разглаживанию морщин.

Осветляет кожу

Тренд на загорелую кожу постепенно уходит в небытие. Тем более известно, что светлая кожа всегда выглядит моложе, здоровее. Если вы хотите осветлить ее, то вам понадобится крем и прочие бьюти-средства с этим компонентом. Заметный эффект можно наблюдать к концу первого месяца.

Однако как только вы перестанете пользоваться средством с арбутином, меланин вернется в норму и кожа вновь станет такой, какой была прежде. Если проблема значительная, есть смысл посоветоваться с дерматологом о назначении вам комплексной терапии для более стойкого эффекта.

Заметим, что в прошлом косметологи предлагали для целей борьбы с гиперпигментацией другое вещество — гидрохинон. Однако вовремя спохватившись, его запретили. Гидрохинон оказался слишком токсичен, что показали исследования на крысах: у них резко возросло количество случаев рака.

Какие средства с арбутином выбрать для постоянного использования





Выбор средства зависит от того, какую проблему нужно решить. С единичными пигментными пятнами способна справиться и сыворотка. Тогда просто наносите ее на те участки, которые требуется осветлить. Дерматолог подчеркивает, что средство можно использовать в случае пурпурной гиперпигментации, которая появилась вследствие меланодермии, акне.

А вот если осветлить требуется все лицо или кожа усеяна веснушками, то лучше предпочесть крем с арбутином. Его можно наносить на всю поверхность лица втирающими движениями, предварительно очистив кожу. Процедуру повторять дважды в день.