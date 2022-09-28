Катерина Шпица оказалась в списке самых некрасивых актрис
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Катерина Шпица оказалась в списке самых некрасивых актрис

Катерина Шпица оказалась в списке самых некрасивых актрис
Актриса Екатерина Шпица была искренне удивлена такому обстоятельству.   Артистка входит в число 100 самых сексуальных женщин России по версии мужских журналов. Но, оказывается, звезда находила себя и в рейтинге самых некрасивых актрис нашей страны. Об этом сама 36-летняя актриса рассказала в одном из последних интервью. Несмотря на то, что она не боится откровенных сцен и регулярно публикует весьма горячий контент, несколько раз Шпица попадала в необычный рейтинг, составленный СМИ. «Смешно, но я когда-то видела себя в списке самых некрасивых, но талантливых актрис. И не знала, радоваться или плакать… Любая внешность ограничивает. Я кучу ролей не могу сыграть из-за того, что молодо выгляжу. Нет, я не хочу стареть, начать хуже выглядеть. Значит, это мой крест. В чем-то — мой бонус, а в чем-то — крест», — признается Екатерина.
Шпица несколько раз собиралась взяться за серьезные драматические роли и сыграть сложных героинь, но в последний момент ее агенту отказывали с формулировкой: «Мы бы Катю позвали, но не выглядит она как мать троих детей. Нужна прямо женщина-женщина». Например, недавно она появилась в новом фильме «Шаляпин», где сыграла реальный исторический персонаж — Татьяну Репину. При этом изначально Шпица пробовалась на другую роль, но ее тоже отменил по причине слишком кукольного лица. «Как абсолютному чуду всегда радовалась, когда меня утверждали на роли, которые, казалось бы, мне по типажу не подходят. А ведь при хорошем состоянии индустрии ты это свое утверждение на парадоксальную для тебя роль должен воспринимать как норму. Если ты пришел, замечательно сделал пробы, можешь все это обосновать и оправдать. И вот ты со своей внешностью миленькой девочки играешь главу какого-то мафиозного синдиката. Или при своей миловидной внешности — конченую тварь, маньячку…» — цитирует Екатерину «Аргументы недели». И все же работы у Кати, даже при нюансах с типажом, предостаточно. До конца 2022 года на экраны выйдут три новые работы со Шпицей, где она сыграла главные роли.
# Шоу-бизнес Шпица Екатерина
По материалам: z-aya

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