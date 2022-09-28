Казакам добровольческого отряда "Ермак" вручили государственные награды Российской Федерации
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Казакам добровольческого отряда "Ермак" вручили государственные награды Российской Федерации

Казакам добровольческого отряда "Ермак" вручили государственные награды Российской Федерации

Десять казаков Первого отдела Оренбургского войскового казачьего общества, прошедших  боевой путь на Донбассе в составе добровольческого отряда "Ермак", награждены государственными наградами Российской Федерации.

Двое оренбургских казаков награждены орденом Мужества посмертно. Об этом сообщает сайт Всероссийского казачьего общества.


За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции ВС РФ на Украине, пять медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени и медаль "За отвагу" шести казакам вручил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

"В составе Вооруженных сил Российской Федерации наше казачество стойко и мужественно выполняет боевые задачи. Оренбуржцы гордятся своими родными и близкими, которые как настоящие патриоты защищают интересы Отечества", – сказал Паслер.

Двое из отмеченных наградами добровольцев не успели получить орден Мужества и медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени. Снова ушли на Донбасс защищать территории ЛДНР и независимость России.

"Казаки-оренбуржцы расчетной минометной батареи много сделали для подавления врага в контрбатарейных перестрелках. Однажды точным минометным огнем преградили путь для наступления противника, чем спасли от окружения и гибели двенадцать российских воинов", – рассказал командир батареи минометчиков "Ермака" Дмитрий с боевым позывным "Кум".

О своих подвигах казаки говорят просто: ушли добровольцами, чтобы помочь своим товарищам освободить жителей Донбасса от нацистов, защитить интересы родной страны. К мобилизации отнеслись с пониманием и призвали тех, попадает под нее, с честью выполнять поставленные задачи.

"Это важное дело для государства, долг каждого гражданина страны, каждого боеспособного мужчины. А казаки всегда готовы встать на защиту Отечества и с честью выполнять поставленные задачи", — сказал казак отряда "Ермак" с позывным "Кум".

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По материалам: uposters.ru

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