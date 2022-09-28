Казакам добровольческого отряда "Ермак" вручили государственные награды Российской Федерации

Вадим Карасев

Десять казаков Первого отдела Оренбургского войскового казачьего общества, прошедших боевой путь на Донбассе в составе добровольческого отряда "Ермак", награждены государственными наградами Российской Федерации.

Двое оренбургских казаков награждены орденом Мужества посмертно. Об этом сообщает сайт Всероссийского казачьего общества.

За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции ВС РФ на Украине, пять медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени и медаль "За отвагу" шести казакам вручил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

"В составе Вооруженных сил Российской Федерации наше казачество стойко и мужественно выполняет боевые задачи. Оренбуржцы гордятся своими родными и близкими, которые как настоящие патриоты защищают интересы Отечества", – сказал Паслер.

Двое из отмеченных наградами добровольцев не успели получить орден Мужества и медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени. Снова ушли на Донбасс защищать территории ЛДНР и независимость России.

"Казаки-оренбуржцы расчетной минометной батареи много сделали для подавления врага в контрбатарейных перестрелках. Однажды точным минометным огнем преградили путь для наступления противника, чем спасли от окружения и гибели двенадцать российских воинов", – рассказал командир батареи минометчиков "Ермака" Дмитрий с боевым позывным "Кум".

О своих подвигах казаки говорят просто: ушли добровольцами, чтобы помочь своим товарищам освободить жителей Донбасса от нацистов, защитить интересы родной страны. К мобилизации отнеслись с пониманием и призвали тех, попадает под нее, с честью выполнять поставленные задачи.

"Это важное дело для государства, долг каждого гражданина страны, каждого боеспособного мужчины. А казаки всегда готовы встать на защиту Отечества и с честью выполнять поставленные задачи", — сказал казак отряда "Ермак" с позывным "Кум".

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