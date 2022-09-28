Кому запрещено выезжать за границу во время спецоперации ?

Стало известно, кто может поехать за границу. После объявления 21 сентября частичной мобилизации появилось множество слухов. Тем более представители власти выступали с разными инициативами, и разобраться, какие из них приняты, а какие только обсуждаются, многим было сложно в стрессовой ситуации. Впрочем, предложение законодательно запретить или ограничить выезд из страны не нашло поддержки в Совете Федерации и Госдуме. Если запретить выезд мужчинам призывного возраста, это спровоцирует мысли о бегстве из страны даже у тех, кто и не задумывался бы об этом в спокойных условиях, считают в российском парламенте. «Запрет на выезд просто-напросто приведет к тому, что обдумывать идею о том, как покинуть страну, начнут и те, кто не подпадает под категории частичной мобилизации, то есть те россияне, которых сейчас призывать никто и не собирался. Да и само по себе объявление о закрытии границ вызовет панику у населения, чего точно нельзя допустить», — заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Таким образом, выезд за пределы региона жительства запрещен тем, кто уже получил и подписал извещение из военкомата. Юристы рекомендуют турагентствам проверить в договорах наличие пункта, согласно которому путешественник должен самостоятельно выяснить, есть ли у него ограничение на перемещение. По внутренним рейсам процедура контроля не изменилась — никаких вопросов и проверок. На международных рейсах проверяют тщательнее, но итог один — при наличии необходимых документов и отсутствии запрета из-за судебных задолженностей выезд свободный.