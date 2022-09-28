Красный цвет покорил Кейт Миддлтон и Неделю моды: 8 вещей, которые можно носить прямо сейчас
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Красный цвет покорил Кейт Миддлтон и Неделю моды: 8 вещей, которые можно носить прямо сейчас

Красный цвет покорил Кейт Миддлтон и Неделю моды: 8 вещей, которые можно носить прямо сейчас

После Миланской недели моды стало понятно, что красный будет одним из главных оттенков будущего сезона. Монохромные красные вещи встречались в коллекциях Gucci, Prada, Bottega Veneta и Dolce & Gabbana. "Покраснели" и многие обложки октябрьских номеров глянцевых журналов. В общем, шанс на то, что мы распрощаемся с надоевшим розовым, есть, и если не хочется ждать будущего сезона, то красный можно начинать носить прямо сейчас. Редактор моды Надя Бесчетникова собрала восемь вещей для осеннего тотал-лука — от шубы до сумки.


Аня Тейлор-Джой в фотосессии октябрьского Vogue Australia
Показ Gucci
Показ Ferragamo

1.Двубортное пальто Studio 29

Цена: 29 000 руб.

Пальто — идеальный вариант верхней одежды на осень, который подойдет и к офисным, и к вечерним образам. Красное особенно понравится тем, кто уже устал от бесконечных бежевых тренчей. Кстати, красное пальто на днях выбрала и Кейт Миддлтон во время своего первого визита в Уэльс в статусе принцессы Уэльской.


Studio 29

2.Рубашка с геометричной деталью Zotēme

Цена: 12 900 руб.

Рубашка — универсальный "кубик" в построении базового гардероба. Особый шарм ей придают свободный укороченный рукав и геометричная планка — легкие отступления от классического кроя делают вещь в меру оригинальной, но не слишком вычурной.


Zotēme

3.Кардиган в рубчик Mirstores

Цена: 7 990 руб.

Без теплого трикотажа уже не обойтись. Кардиган остается одной из трендовых вещей, так что смело можно брать его в качестве базового элемента повседневного образа и комбинировать с джинсами или брюками. Круглый вырез позволяет носить его также с блузками с крупными воротниками или использовать эффектный накладной воротник в качестве аксессуара.


Mirstores

4.Демисезонные ботинки Ekonika

Цена: 24 990 руб.

Если будоражить устоявшийся гардероб новыми вещами не хочется, то всегда стоит присмотреться к аксессуарам или обуви. Яркие варианты особенно подойдут, если вы сторонница минималистичного стиля: обожаете черный или нюдовые оттенки. Тогда красная обувь может стать классным акцентом.


Ekonika

5.Панама из искусственного меха Kangol

Цена: 9 850 руб.

Меган Фокс на этой неделе гуляла по Милану в красной меховой панаме. Похожую можно найти у знаменитого британского бренда головных уборов. Носить панаму можно с кожаным жакетом или тренчем, противопоставляя фактуры, или, наоборот, строить образ на одном материале и сочетать ее с курткой или пальто из искусственного меха.


Kangol

6.Платье с объемными рукавами Solace

Цена: 58 750 руб.

На случай светского вечера или свидания можно присмотреть такое платье Solace. Приталенный крой подчеркнет фигуру, а гипертрофированные рукава станут эффектной деталью, которая будет выделять платье. Еще одна фишка — сочетание гладкой и плиссированной ткани.


Solace

7.Шуба из искусственного меха Shi-Shi

Цена: 39 000 руб.

Эту шубу модницам пока придется немного подождать — в продажу она поступит только в середине октября, но ожидание явно того стоит. Насыщенный рубиновый цвет, короткий фактурный мех и ремень как "от халата", который придает образу модную небрежность — яркая шуба легко может стать вашей любимой вещью сезона. Стилизовать ее можно по-разному: носите с балаклавой и свободными джинсами для создания "уличного" вайба или с беретом и трендовой джинсовой юбкой для новой вариации на тему "парижского шика".


Shi-Shi

8.Мини-тоут Fetiche

Цена: 25 500 руб.

Дополнить красный тотал-лук или, наоборот, сделать акцент в образе в приглушенных тонах — красная сумка подойдет в любой ситуации.


Fetiche
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Новости моды
По материалам: spletnik.ru

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