Кремль призвал Запад подумать перед заявлениями о ЧП на «Северных потоках»

Вадим Карасев

Песков призвал дождаться выводов Дании и Швеции о ЧП на «Северных потоках»

Запад должен подумать, прежде чем делать заявления о ЧП на «Северных потоках», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы не понимаем, что там произошло... Вопросов очень много... Я хочу просто призвать всех подумать, во-первых, что сначала, перед тем как делать какие-то заявления, нужно все-таки дождаться момента исследования вот этих вот прорывов. Определения, взрыв это или не взрыв», — призвал он.