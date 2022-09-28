Кто родился 28 сентября

Евгений Сергеевич Москвичев (65 лет), председатель Комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Работал на Брянском производственном автотранспортном предприятии «АСУ-перевозки», ТПО «Брянскавтотранс». Возглавлял Управление пассажирского транспорта Брянска. Занимал должности заместителя руководителя Департамента автомобильного транспорта, начальника Управления автомобильного и электрического пассажирского транспорта, заместителя директора, директора Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства, автомобильного транспорта и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ. Являлся заместителем министра транспорта России.

Избирался депутатом Государственной Думы VI и VII созывов.

С 2009 года Евгений Москвичев возглавляет Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков.

Николай Иванович Рыжков (93 года), член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Занимал должности первого заместителя министра тяжелого и транспортного машиностроения СССР, первого заместителя председателя Госплана при Совете министров СССР. Был секретарём ЦК КПСС. Возглавлял Совет министров СССР.

Избирался депутатом Государственной Думы II и III созывов.

С сентября 2003 года представляет в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Белгородской области.

Николай Рыжков — автор шести изобретений в области сварки и металлургии, ряда монографий и научных трудов в области машиностроения, экономики и управления, а также книг «Перестройка: серия предательств», «Десять лет великих потрясений», «Размышления о прошлом, настоящем и будущем» и др.

Сергей Павлович Цеков (69 лет), член Комитета Совета Федерации по международным делам. Работал хирургом в крымских больницах. Избирался народным депутатом Украины, депутатом Верховного Совета Республики Крым. Возглавлял крымский парламент. Являлся заместителем председателя Государственного Совета - Парламента Республики Крым.

С марта 2014 года представляет в Совете Федерации законодательный (представительный) орган государственной власти Республики Крым.

А ещё в этот день родились:

Владимир Ильич Толстой (60 лет), советник Президента РФ. Работал в Министерстве культуры РФ. Около 20 лет занимал должность генерального директора государственного мемориального и природного заповедника «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна».

В мае 2012 года был назначен советником Президента РФ.

Александр Михайлович Осипов (53 года), губернатор Забайкальского края. Работал в Федеральной налоговой службе РФ, в крупных российских производственных, энергетических и финансовых компаниях. Был вице-президентом, председателем экспертного совета общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Занимал должность первого заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока.

В октябре 2018 года Александр Осипов указом Президента РФ был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края. 8 сентября 2019 года одержал победу на выборах главы региона. За него проголосовали 89,61% избирателей.

Луис Арсе (59 лет), президент Боливии. Более 20 лет работал в Центральном банке страны. Занимал пост министра экономики.

В октябре 2020 года одержал победу на выборах президента Боливии.

Милош Земан (78 лет), президент Чехии. Избирался депутатом парламента Чехословакии, а после разделения страны на Чехию и Словакию стал депутатом чешского парламента. В 1996-1998 годах возглавлял Палату депутатов (нижняя палата парламента). Занимал пост премьер-министра страны.

В январе 2013 году Милош Земан был избран президентом Чехии, в январе 2018 года — переизбран на второй срок.

Автор книг «Как я ошибался в политике», «Взлет и падение чешской социальной демократии» и ряда других.

Шейх Хасина Вазед, премьер-министр Бангладеш. Лидер левоцентристской партии Авами лиг. Была организатором массовых акций протеста против правления президента страны генерала Хусейна Мухаммада Эршада, приведших к отстранению его от власти. В 1996-2001 годах занимала пост премьер-министра Бангладеш. В январе 2009 года Шейх Хасина Вазед возглавила правительство страны во второй раз.

Автор свыше 10 книг, посвященных социально-политическим проблемам Бангладеш.

Ана Брнабич, премьер-министр Сербии. Работала в Сербском информационном центре, в консалтинговых компаниях под эгидой Агентства США по международному развитию, в американской компании Continental Wind Serbia. Возглавляла министерство государственного и местного самоуправления. В июне 2017 года была назначена премьер-министром Сербии.

Сергей Павлович Ролдугин (71 год), российский виолончелист и дирижер. Народный артист РФ. Был артистом Академического симфонического оркестра Ленинградской Филармонии им. Д.Д. Шостаковича, солистом и приглашенным дирижером Мариинского театра. Занимал пост ректора Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова.

С 2006 году по инициативе музыканта был создан Санкт-Петербургский Дом музыки. Сергей Ролдугин стал его художественным руководителем.

Александр Сергеевич Иванченков (82 года), летчик-космонавт СССР. Дважды Герой Советского Союза. Работал в конструкторском бюро Сергея Королёва, где участвовал в разработке новых космических аппаратов.

В 1973 году был зачислен в отряд космонавтов. Александр Иванченков совершил два полёта в космос общей продолжительностью 147 суток 12 часов 38 минут 24 секунды и один выход в открытый космос (2 часа 20 минут).

После ухода из отряда космонавтов Александр Сергеевич продолжил работу в конструкторском бюро НПО «Энергия».

Василий Александрович Сухомлинский (1918-1970), советский педагог. Участник Великой Отечественной войны. Создатель оригинальной педагогической системы, которая основана на признании личности ребенка высшей ценностью образовательного процесса. Педагог выстраивал процесс обучения как радостный труд, уделяя большое внимание формированию мировоззрения учащихся.

Василий Сухомлинский — автор около 30 книг и свыше 500 статей, посвящённых воспитанию и обучению молодёжи.

Борис Ефимович Ефимов (1900-2008), советский и российский художник-карикатурист. Его работы печатались в «Рабочей газете», «Правде», «Известиях», журналах «Крокодил», «Огонек» и многих других изданиях. Героями карикатур Ефимова были: Чемберлен, Гитлер, Муссолини, Труман, Геринг, Черчилль и другие западные политические деятели. Некоторые карикатуры вызывали у изображенных на них персонажей такую яростную реакцию, что дело доходило до дипломатических протестов.

В годы Второй мировой войны художник участвовал в проекте «Окна ТАСС», а в послевоенные годы был главным редактором объединения «Агитплакат».