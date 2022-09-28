Лариса Андерсен рассказала о числах души

Астролог Лариса Андерсен рассказала, как раскрыть человека по его дате рождения. 💫Число Вашей Души 💫 🔢 Нумерология - многогранная наука, которая может раскрыть без преувеличения все грани характера, личности и жизни человека. Сегодня я предлагаю вам рассчитать Число Души. Оно показывает желания и потребности человека, то как он видит себя в жизни и что хотел бы для себя. 💫Число Души - самая сильная из вибраций человека. Это вибрации, в которых проявляется видимый мир. Персональное Число Души раскрывает путь, который человек выбирает для себя. Число Души играет важную роль в выборе еды, секса, дружбы, женитьбы, в определении индивидуальных потребностей, амбиций и желаний. Каждое число от 1 до 9 обладает собственной вибрацией, которой нельзя избежать. Эти вибрации существуют вне зависимости от того, чувствуем ли мы их. Число Души определяется по дню нашего рождения. Если мы родились с 1 до 9 числа, то число Души будет соответствовать этой цифре. Если мы родились с 10 по 31, то нужно двухзначное число привести к простому путём сложения.(например число 25=2+5=7. Число Души 7) Четные числа души соответствуют женскому началу, а нечетные — мужскому. 1️⃣ Люди-единицы эгоистичные и импульсивные. Рождаясь прирожденными лидерами, они никогда не отступают от намеченной цели. Редко принимают во внимание чужое мнение, любую проблему решают самостоятельно и полностью несут ответственность за принятые решения. Единицами управляет Солнце, делая их напористыми и самоуверенными. Но они очень заботливы, и ждут того же взамен. Легко строят связи, тяжело расстаются. Любят все новое, современное, а от застоя в жизни впадают в депрессию. 2️⃣ Максимально гармоничные люди — это двойки. Они далеки от конкуренции, сплетен и интриг. Не вступают в конфликты, а попав в них невольно, занимают нейтральную позицию. Не тянут одеяло на себя и не ждут наград за любые благие поступки, совершая их по велению души, а не ради наживы. Живут под управлением Луны. Красивы, гармоничны, романтичны. Нерешительны, но от обиды могут стать жестокими и мстительными. Умеют дружить, способны на жертвы. Творцы, а не логики. 3️⃣ Троек считают людьми поверхностными, которые живут ради себя, наслаждаясь моментом. Они не думают о том, что будет дальше, поверхностны в работе и в быту. Несмотря на такую легкость, любят быть в центре внимания и стремятся занять руководящие должности, и им это часто удается. Ими повелевает Юпитер. Предпочитают коллективизм, динамичны, честолюбивы. Мужественны, независимы, имеют четкую позицию. Уважают долг, умеют заботиться и любить. 4️⃣ Обладатели трудолюбивого, покладистого характера — это люди с четверкой в числе души. Они не привыкли перекладывать работу на других, самостоятельно шлифуют мастерство и получают от этого истинное удовлетворение. Находятся под управлением Раху. Любители богемы, творчески одаренные, упрямые и настойчивые. Переживают падения и взлеты, новаторы, храбрые и терпеливые управленцы. 5️⃣ Активные, инициативные люди, которые фонтанируют энергией и страстью. У них в запасе всегда есть идеи, увлекательные мысли и предложения. Из пятерок получаются отличные друзья, интересные и умные собеседники. Вполне позитивны и дружелюбны, хотя могут проявлять нетерпение и нервозность в отдельных моментах. Меркурий делает их оптимистами, которые умеют увлечь за собой массы. Надежны в бизнесе, всегда при деньгах. Обожают путешествия, постоянно чему-то обучаются. Легко сходятся и расходятся с людьми. 6️⃣ Романтические, творческие и мечтательные натуры рождены с числом души, равным шести. Иногда могут проявить жесткость, если на них давят. Очень домашние и гостеприимные люди, которые обладают природной харизмой и привлекательностью. Любят принимать гостей и ходить в гости. Ими управляет Венера. У них прекрасный вкус и отличные манеры. Мужчины становятся профессиональными соблазнителями. Женщины в юности разбивают сердца, а в зрелости спокойно строят карьеру и семью. 7️⃣ Необычные, мистические и интуитивные натуры — это семерки. Они часто наделены экстрасенсорными способностями, немного отстраненные и загадочные. Часто связаны с искусством, так как от рождения талантливы. Управляются Кету, поэтому они фантазеры, живущие в иррациональном мире. Отважные люди, которые в итоге достигают вершин успеха. Романтичны и сентиментальны. 8️⃣ Восьмерок считают людьми, рожденными ради жизни в роскоши и комфорте. Они легко притягивают финансы, успешно ведут бизнес и работают на перспективу. Очень ранимы потому стараются не показывать эмоции другим людям. Находятся под управлением Сатурна. Терпеливые и задумчивые, они верны долгу и всегда выполняют обязательства. Близких друзей мало, врагов не жалеют. Всегда достигают целей. 9️⃣ Интеллектуалы, мудрецы и блистательные ученые — девятки. Умеют гармонично развить и раскрыть личность, добиваются значительных успехов в любом деле. Выбрав в жизни то, что их привлекает больше всего, идут к цели, невзирая на любые преграды. Ими управляет Марс, так что девятки — спортсмены по духу. Ответственные администраторы, успешные управленцы. Любят за любовь к себе и не мыслят жизни без чувств и эмоций.