Лера Кудрявцева осталась с ключами от квартиры Бориса Моисеева

Ведущая Лера Кудрявцева потрясена новостью о смерти артиста. 51-летняя телеведущая шокирована новостью о смерти музыканта. Лера Кудрявцева призналась, что не успела передать Борису Моисееву важную вещь. Заслуженный артист России скончался в квартире на Краснопролетарской улице. Борису Моисееву было 68 лет. Тело музыканта обнаружили врачи, приехавшие после звонка его арт-директора Сергея Гороха. Перед смертью артист пережил третий инсульт.Новость расстроила Леру Кудрявцеву. Ведущая шоу «Звезды сошлись» и «Секрет на миллион» призналась, что у нее осталось незавершенное дело с Моисеевым. Теледива поделилась откровениями на видео. Лера запечатлела себя в домашней обстановке. «Не получился у нас сегодня день без плохих новостей. Боря Моисеев умер... Привезла из Болгарии ключики ему отдать от его же квартиры... Так и не отдала. Что происходит?!» — недоумевает Кудрявцева. Лера рассказала, каким ей запомнился исполнитель хита «Голубая луна». «Добрый, смешной, яркий, не подлец, открытый и очень ранимый. Ребят, журналисты. Не звоните — прошу. Не возьму трубку. Не знаю, что говорить. Уходят ... А у меня и сил все эти события переваривать не остается. Помню и люблю», — добавила артистка. Моисеев был одним из гостей телешоу «Секрет на миллион». Артист приходил в студию Леры шесть лет назад.