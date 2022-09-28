Любовь Успенская рассказала о нетрадиционной сексуальной ориентации Моисеева
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Любовь Успенская рассказала о нетрадиционной сексуальной ориентации Моисеева

Любовь Успенская рассказала о нетрадиционной сексуальной ориентации Моисеева
Певица Любовь Успенская высказалась о смерти Бориса Моисеева. Исполнительница шансона в числе других знаменитостей отреагировала на скорбное событие - смерть 68-летнего певца и танцовщика Бориса Моисеева. Звезда, которая поддерживала дружеские отношения с ныне покойным Борисом Моисеевым, вспомнила, каким человеком он был.
«Для меня он был чистым, добрым, светлым и отзывчивым человеком. Он ни разу в жизни не дал повода в нем разочароваться. В нашем шоу-бизнесе столько грязи и негатива, но Борю это не затронуло. Его любили все! Боря был гомосексуалистом, но его от этого меньше не любили, потому что он очень хороший человек. Лет 5-6 назад я виделась с ним на «Новой волне»: Борю туда привезли, и все знали, что он болеет и не может работать. Мы все хотели его поддержать и ждали выздоровления, но болезнь победила. Мы с ним дружили с 1995 года и всегда с любовью относились друг к другу», - поделилась Любовь Успенская с телеграм-каналом Super. Напомним, Борис Моисеев скончался на 69-м году жизни 26 сентября. Артист умер в собственной квартире в Москве, причиной смерти стал инсульт.
# Шоу-бизнес Успенская Любовь
По материалам: z-aya

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