Лучшие представители бэкстейдж-профессий получили награды на сцене Большого театра

Вадим Карасев

В Большом театре состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters-2022.

Награды получили 80 победителей чемпионата. Лауреатам вручили денежные сертификаты на общую сумму 23 млн 750 тыс. рублей. Также победителям сделали ряд предложений о работе и вручили дорогостоящее оборудование.

В церемонии награждения приняли участие глава управления президента России по общественным проектам, председатель организационного комитета национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters Сергей Новиков, его заместитель Александр Журавский, гендиректор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, замминистра науки России Григорий Гуров и другие.

"Мир меняется, появляются новые индустрии. Уникальность компетенций, которые есть у молодых людей – это нишевые, гибридные профессии. ArtMasters поддерживает молодых специалистов не только грантами, но и возможностью войти в креативную индустрию. Чемпионат для его участников – это все от конкурса до работы его мечты", – отметил Гуров.

Призовой фонд для награждения победителей чемпионата предоставили крупнейшие российские компании. Кроме того, на Новой сцене Большого театра для участников мероприятия дали концерт звезды российского шоу-бизнеса: Валентина Лисица, Пелагея, DJ Groove, Джонни и др. Перед победителями чемпионата выступили творческие команды со своими фильмами и постановками.

"ArtMasters – это не просто конкурс творческих компетенций, это еще и конкурс про надежду. Надежду общества на новые имена, на появление новых фильмов и качественных клипов, новой музыки", – заключил генеральный директор фонда культурных инициатив Роман Карманов.