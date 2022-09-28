Малышева раскрыла неожиданные причины боли в глазах
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Малышева раскрыла неожиданные причины боли в глазах

Малышева раскрыла неожиданные причины боли в глазахВрач Малышева заявила, что боль в глазах может быть признаком глаукомы и герпеса

Врач-терапевт Елена Малышева, хирург-офтальмолог Михаил Коновалов, кардиолог Герман Гандельман, а также иммунолог Андрей Продеус раскрыли неожиданные причины боли в глазах. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале специалисты заявили, что недуг может свидетельствовать о приступе глаукомы, кластерной головной боли и герпетическом кератите.

Коновалов рассказал, что глазная боль может быть признаком приступа глаукомы. «При этом пациент ощущает боль в глазу, боль отдает в теменную область головы, появляется тошнота, рвота, головная боль и красные глаза», — перечислил Коновалов симптомы, сопутствующие недугу. По словам докторов, подобная ситуация требует срочного вмешательства специалистов.

Гандельман также отметил, что боль в глазах может сигнализировать о кластерной головной боли. Это сильнейшие головные боли, пояснил он. «Таким пациентам необходимо купить кислородный баллончик в аптеке и просто дышать кислородом, это может снять боль», — добавила Малышева.

Продеус также назвал глазную боль симптомом герпетического кератита. «Мы привыкли к тому, что герпес — это простуда на губе», — подчеркнула Малышева. Однако медики объяснили, что герпес также может оказаться на глазу.

Ранее Коновалов опроверг распространенное заблуждение, связанное с лечением катаракты. Он заявил, что для хирургического вмешательства не нужно дожидаться, чтобы этот недуг у пациента «созрел».

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По материалам: lenta.ru

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