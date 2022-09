Медики напомнили главные особенности гриппа и ОРВИ, и как их различить

В России распространяются подвиды штамма омикрон («кентавр» и «ниндзя»), которые не всегда удаётся определить из-за их симптоматике. Иной раз их можно спутать с более знакомыми болезнями и респираторными инфекциями. Медики рассказали основные особенности заболеваний и как отличить грипп от ОРВИ.

Как отличить грипп от ОРВИ

Это инфекционное заболевание проявляется резким подъёмом температуры и более тяжёлым течением.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

«Грипп имеет более выраженную и более резкую проявившуюся симптоматику: это резкая температура до 39 и выше. Это температура в непродолжительное время, впоследствии наблюдаем такие симптомы, как ломота в мышцах, головные боли. Они проявляются быстрее и тяжелее протекают».

Для профилактики гриппа следует полноценно питаться, есть овощи и фрукты, а также мёд и бруснику, отметил врач. По его словам, самое эффективное средство — сделать прививку от инфекции.

«Стоит употреблять достаточное количество белков, жиров, углеводов, витаминов в виде овощей и фруктов. Стоит обратить внимание, особенно в такой осенний период, на мёд, бруснику. Это всё дополнительные источники полезных веществ. Их стоит применять. Ограничение в том случае, конечно, если есть аллергические реакции. Что касается стимулирования иммунитета, то лучший способ, чтобы противостоять гриппу, это вакцинация. Благодаря массовой вакцинации от гриппа нам который год удаётся избежать тех вспышек, которые были ранее».

Большинство людей не различает грипп и остальные вирусные инфекции респираторного характера. Причина – незнание симптоматики начального периода и недооценка последствий гриппа.

Как повысить иммунитет осенью

В преддверие зимы многие ощущают упадок сил, физическую усталость и апатию. Врачи уверяют: все это от того, что организм настраивается на новый ритм. Нехватка теплых солнечных лучей и перемена погоды негативно сказываются на самочувствии. Многих осенью одолевает простуда. Чтобы не болеть, стоит соблюдать ряд несложных правил, говорит владимирский аллерголог-иммунолог Елена Петрякова.