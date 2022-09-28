Меркель призвала серьезно воспринимать слова Путина о защите РФ всеми средствами
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Меркель призвала серьезно воспринимать слова Путина о защите РФ всеми средствами

Меркель призвала серьезно воспринимать слова Путина о защите РФ всеми средствами

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель призвала серьезно воспринимать слова Президента РФ Владимира Путина о защите России при помощи всех доступных средств, передает ТАСС.

В своем обращении к соотечественникам 21 сентября Президент РФ Владимир Путин предупредил «тех, кто пытается шантажировать Россию ядерным оружием», о том, что «роза ветров может развернуться в их сторону».

«Нужно серьезно отнестись к его словам. Относиться к словам серьезно, не отмахиваться от них с самого начала, как от простого блефа, а относиться к ним серьезно — это ни в коем случае не признак слабости или умиротворения, а признак политической мудрости — мудрости, которая помогает сохранять пространство для маневра или, что не менее важно, даже развивать новый», — подчеркнула бывшая глава правительства ФРГ.


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По материалам: pnp.ru

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