Миллионера заподозрили в сожжении работы Фриды Кало за 10 миллионов долларов
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Миллионера заподозрили в сожжении работы Фриды Кало за 10 миллионов долларов

Миллионера заподозрили в сожжении работы Фриды Кало за 10 миллионов долларовМиллионера из Майами заподозрили в сожжении работы Фриды Кало за 10 миллионов долларов

Миллионер из Майами предположительно сжег работу мексиканской художницы Фриды Кало в рамках запуска своего NFT-проекта. Об этом сообщает NY Post.

В июле подозреваемый в преступлении предприниматель Мартин Мобарак снял видео, на котором он поджигает рисунок Кало Fantasmones Siniestros в бокале мартини. Как видно из ролика, мужчина находился на мероприятии в окружении гостей. Поджог рисунка, по замыслу миллионера, должен был стимулировать продажу цифровых версий редкой работы.

«Я надеюсь, все присутствующие здесь смогу понять этот жест и увидеть в нем что-то положительное», — прокомментировал свои действия Мобарак.

В рамках своего NFT-проекта бизнесмен планировал продать 10 000 уникальных копий рисунка. Он утверждал, что вырученные средства пойдут в пользу Дворцу изящных искусств в Мехико, дому-музею Фриды Кало в Койоакане, Мексика, и нескольким благотворительным организациям, помогающим больным детям.

В настоящее время полиция проводит расследование по факту уничтожения рисунка Кало.

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# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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