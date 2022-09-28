Мошенники активизируются на рынке недвижимости

Рынок недвижимости может захлестнуть волна аферистов. На российском рынке недвижимости могут активизироваться мошенники, предупредил руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. Он считает, что рынок недвижимости в России «сильно подвергся эмоциям на фоне геополитической обстановки», и этим могут воспользоваться аферисты. «Рынок недвижимости сейчас сильно подвергся эмоциям на фоне геополитической обстановки, чем могут воспользоваться мошенники. Они могут привлекать своих потенциальных жертв, размещая объявления о продаже или сдаче в аренду недвижимости с нереальным дисконтом», — заявил эксперт «Известиям». Мошенники, как заявляет специалист, могут работать по следующей схеме. Они привлекают потенциальных жертв с помощью объявлений о продаже или сдаче в аренду недвижимости с огромной скидкой. А потом предлагают перевести им деньги за бронирование объекта для просмотра, чтобы не упустить столь «лакомый кусочек». А когда они получают деньги, то перестают отвечать на звонки и сообщения. Чтобы не попасть на удочку злоумышленников, Зайцев рекомендует не переводить деньги сторонним лицам, а также проверять документы продавца и сверять их с правоустанавливающими документами на объект недвижимости. Кроме того, он советует «учитывать риски, что на объект могут быть наложены ограничения на продажу из-за долгов собственника и покупателю могут просто отказать в регистрации сделки, а вернуть переведенные деньги будет крайне проблематично».