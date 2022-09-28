Муж Яны Рудковской просит еще родить детей

47-летняя продюсер Яна Рудковская рассказала о детях. Наставница Димы Билана счастлива в браке. Яна замужем за фигуристом Евгением Плющенко уже 13 лет, при этом Рудковская четырежды мама. У нее есть два старших сына от предыдущих отношений – Николай и Андрей. От Плющенко Яна родила общего сына Александра, а в 2020 году на свет появился младший наследник супругов – Арсений. Ради него продюсер обратилась к суррогатной матери. Между старшими и младшими братьями большая разница в возрасте. Сейчас Андрею 21, Николаю 20, Саше 9, Арсению 2 года. По словам Яны, младшие мальчики хорошо ладят друг с другом. Саша делится с Арсением игрушками, на заработанные деньги покупает для него подарки. Старшие парни уже живут отдельно в городской квартире, учатся на четвертом курсе МГИМО. Андрей профессионально занимается гольфом, а Николай играет в медийной футбольной лиге за Broke boys. Яну радуют успехи ребят, почти каждые выходные они проводят с матерью. Она думает об их будущем и считает, что вырастила достойных сыновей. Тем не менее, Евгений настроен на еще одно пополнение в семье.«Я очень радуюсь за них — хорошо учатся, занимаются спортом — и, конечно, волнуюсь, что будет дальше? Вижу, что воспитала настоящих мужчин, приучила их к самостоятельности. Горжусь ими. Я счастливый человек — у меня четверо потрясающих детей. Евгений говорит, что нам нужен еще один ребенок. Очень хотелось бы», — призналась Рудковская. Что же касается Саши, то он продолжает делать успехи на льду. Недавно юный спортсмен катался перед Татьяной Тарасовой, получил от нее много полезных советов. Яна называет сына трудолюбивым мальчиком. Он много тренируется, выступает, проехал весь тур «Союза чемпионов» с родителями. Арсений также увлекся фигурным катанием. «Он каждый день наблюдает за тем, как на ледовой арене катаются дети — другой жизни и не знает. Недавно мы привезли его в Турцию на отдых, так он смотрел на всё с таким видом, словно попал на другую планету. Хотя, если вспомнить Сашу, он лет до семи был уверен, что фигурным катанием занимаются абсолютно все дети», — добавила Яна в интервью для Hello.