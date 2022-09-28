Муж Равшаны Курковой не хочет идти служить
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Муж Равшаны Курковой не хочет идти служить

Муж Равшаны Курковой не хочет идти служить
Экс-супруг актрисы Равшаны Курковой, Румянцев рассказал о бардаке в военкомате.   Актер и каскадер Станислав Румянцев на днях объявил, что ему вручили повестку. Сначала он был настроен решительно и говорил о готовности отдать долг Родине. У него за плечами служба в ВМФ, куда он поступил после кадетского корпуса. Однако чем ближе дата, когда решится судьба актера, тем меньше ему хочется покидать дом. Бывший муж Равшаны Курковой сообщил, что оказался по разные стороны баррикад с частью своей семьи. Он заявил, что в случае мобилизации ему придется взять в руки оружие и начать стрелять по тем, кто ему очень близок. Например, на поле боя он может встретиться с троюродным братом, который служит в армии противника. Уже сегодня медкомиссия либо признает его годным для мобилизации, либо он получит отсрочку от службы. При этом Румянцева уже предупредили, что даже при наличии каких-то заболеваний его всё равно могут призвать. Еще, по словам актера, его собираются отправить служить не по специальности. После медкомиссии его, вероятно, определят в танковую дивизию.
«Достаточно сухо я передал мое удивление и тот бардак, который я застал в военкомате. Меня мобилизуют, нарушая распоряжение призывать по специальности и имеющих боевой опыт», — говорит Румянцев. Он также сказал, что пытается выйти из сложной ситуации, сохранив своё достоинство. «Я не герой и не трус. Это просто я», — пишет актер в Сети. Напомним, что у Румянцева есть маленькая дочка Евангелина, которой на днях исполнится два года. Матерью девочки является бывшая звезда «Холостяка» Наталья Горожанова. Несмотря на то, что бывшие влюбленные давно не живут вместе, они сохранили теплые отношения ради ребенка. Станислав мечтает, что до того, как его мобилизуют, он всё же успеет поцеловать дочку, которую мать в начале прошлой недели увезла в отпуск.
# Шоу-бизнес Куркова Равшана
По материалам: z-aya

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