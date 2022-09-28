Муж Тамары Глобы сообщил, что грядет передел мира
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Муж Тамары Глобы сообщил, что грядет передел мира

Муж Тамары Глобы сообщил, что грядет передел мира
Супруг астролога Тамары Глобы, Павел рассказал о точке не возврата.    Павел Глоба заявил, что в самое ближайшее время нашу страну ждут тяжелые времена. Впрочем, россияне это давно понимают и без особых предупреждений. Но к советам прорицателей и предсказателей сейчас интерес повышенный, тем более что известный астролог назвал конкретные важные даты.  По его словам, коридор затмений, который повлияет на многих людей, откроется 25 октября и завершится 8 ноября. «Мы подходим к точке невозврата. Плутон (символ управления народом, финансовых учреждений, атомной энергетики, ядерных катастроф, взрывов, смерти) будет делать разворот в директное положение и иметь мощный аспект. Фаза его ретроградности уже принесла свои плоды… Грядет передел мира, и это коснется всех!»— заявил астролог в своем Telegram-канале.
Павел Глоба также добавил, что нас ждет череда преобразований. И очень важно — достойно пережить эти две недели проверки, которые можно расценить как «небесный экзамен» – когда начинают работать законы кармы, приходит расплата за многие неправедные вещи, совершенные ранее. Это будет серьезное испытание для многих людей. Неудивительно, что в этот период люди станут более вспыльчивыми, раздражительными, мстительными и озлобленными. Но, как и после любого сложного жизненного отрезка, на котором приходится много страдать и многое переосмыслить, после этого периода тоже можно возродиться заново. Известный астролог Павел Глоба уверен: мы справимся со всеми испытаниями.
# Шоу-бизнес Глоба Тамара
По материалам: z-aya

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