Натуральная помощь при отравлениях и нарушении микрофлоры кишечника
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Натуральная помощь при отравлениях и нарушении микрофлоры кишечника

Современный ритм жизни диктует свои правила – с такими темпами часто некогда даже нормально приготовить поесть. Полуфабрикаты, питание на ходу, невозможность качественно обработать тот или иной продукт приводят к разным последствиям. Это болезни пищеварительного тракта, нарушение микрофлоры и даже отравления.

Натуральная помощь при отравлениях и нарушении микрофлоры кишечника

Существуют «ударные» лекарства, помогающие бороться с этим, но они «бьют» практически по всем внутренним органам. Чего не скажешь про «Биосорб». Это натуральная добавка из нескольких компонентов, которая входит в категорию БАДов, при очень мягком действии оказывает довольно серьезный положительный эффект.

В первую очередь этот препарат будет весьма полезен при интоксикации. Два основных компонента здесь – пектин и поливинилпирролидон. За счет большого количества клетчатки первый ингредиент гарантирует повышение объема и вязкости стула, а это уже позволяет предупредить обезвоживание. Второе вещество обладает важным абсорбирующим свойством, что дает возможность связывать опасные вещества и шлаки, а затем выводить их из организма. Кроме того, происходит изоляция, препятствующая их попаданию в кровеносную систему с дальнейшим негативным влиянием на сосуды.

Также в составе есть инулин, добываемый из корней цикория. Он работает как пробиотик, довольно быстро (при постоянном приеме) восстанавливает здоровую бактериальную среду кишечника, чтобы в дальнейшем вы не страдали от последствий отравлений.

О преимуществах применения и показаниях

«Биосорб» применяется и для общего укрепления. Кроме основных эффектов, он также способствует:

  • повышению уровня защиты слизистой;

  • урегулированию проблем с обменом веществ;

  • снижению поглощения жиров при пищеварении;

  • улучшению работы иммунной системы.

Это идеальный вариант для взрослых и детей старше 14 лет. Такую добавку, которая представлена в виде порошка, лучше всего принимать с чем-то, причем делать это 1-2 раза в процессе еды. Что касается продолжительности, то оздоровительный курс нужно проводить в течение двух недель, затем повторять при необходимости.

Есть у такой простой, натуральной и эффективной добавки минимальные противопоказания. Не стоит принимать ее до 14 лет, при кормлении грудью либо при беременности – в таких случаях лучше подождать. Кроме того, может иметь место индивидуальная непереносимость отдельных компонентов, поэтому стоит проконсультироваться с личным врачом.

Еще немного о преимуществах

Если говорить о «Биосорбе» от компании biokor.ru, то перед вами продукт, который разрабатывался и совершенствовался годами. Состав и соотношение подобраны так, чтобы давать лучший положительный эффект. Кроме того, выращивается натуральное сырье на участках предприятия, находящихся далеко за пределами городов и зон загрязнения. Перед вами добавка, насыщенная полезными веществами в необходимой концентрации.

Порошок упакован в удобную, герметичную баночку, что дает возможность брать его с собой везде, даже если вы едете на отдых или в командировку, чтобы за пределами дома поддерживать режим правильного питания.


# Красота и здоровье

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