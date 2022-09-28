Названа еще одна приоритетная категория россиян для частичной мобилизации

Вадим Карасев

Уволившихся со службы по контракту отнесли к приоритетной категории для мобилизации

Россияне, которые уволились в запас после службы по контракту, подлежат приоритетной категории при мобилизации. Такую категорию назвали на портале «Объясняем.рф».

На информационном ресурсе также говорится, что человека могут мобилизовать сразу после прохождения срочной службы при условии, что он уволился в запас.

Как ранее пояснял представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Владимир Цимлянский, в первую очередь в рамках частичной мобилизации призывать будут тех, кто необходим для выполнения задач: это стрелки, танкисты, артиллеристы, летчики, механики-водители. Очередности призыва из запаса нет, но в приоритете те, у кого есть подходящие военно-учетные специальности, подчеркнул он.

Частичная мобилизация в России была объявлена с 21 сентября. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, на службу будут призваны 300 тысяч резервистов, которые пройдут боевую подготовку перед отправкой в зону спецоперации.