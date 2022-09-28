Неделя моды в Париже: Натали Портман, Эль Макферсон, Шейлин Вудли, Айрис Лоу, Мэй Маск посетили показ Dior

Вадим Карасев

Вчера в рамках Недели моды в Париже была представлена новая коллекция Dior. Гостями показа стали Натали Портман, Шейлин Вудли, Мэгги Джилленхол, Эль Макферсон, Роми Стрейд, Айрис Лоу, Розамунд Пайк и другие звезды. Редактор моды Надя Бесчетникова рассказывает, как прошел показ.

Мария Грация Кьюри в последних коллекциях всегда обращалась к теме феминизма и женской силы: вдохновлялась образами героинь прошлого или сотрудничала с современными художницами. На этот раз идеи для творчества она черпала в биографии Екатерины Медичи, по желанию которой когда-то был создан сад Тюильри, где сегодня традиционно проходят показы бренда.





























Переработала Кьюри в коллекции и французскую моду XVI века, влияние на которую также во многом оказала Медичи — итальянская аристократка, прибывшая к французскому двору в 1533 году и ставшая королевой Франции (она была супругой Генриха II). Широкие юбки, корсеты, кружева стали одними из ключевых элементов коллекции. Главными принтами коллекции стали архивная карта Парижа и цветочные узоры. Основным цветом в коллекции стал черный, так как после смерти супруга Медичи до конца жизни носила черную одежду. Именно при ней черный стал символом траура.

















































Гости показа





Натали ПортманЭль МакферсонАйрис ЛоуШейлин Вудли





Роми СтрейдБеатрис БорромеоОливия ПалермоИзабель АджаниКьяра ФерраньиМэгги ДжилленхолДжисуМэй МаскЭмма РадукануКамиль КоттенНадя Бесчетникова