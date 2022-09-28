Неделя моды в Париже: Натали Портман, Эль Макферсон, Шейлин Вудли, Айрис Лоу, Мэй Маск посетили показ Dior
Вчера в рамках Недели моды в Париже была представлена новая коллекция Dior. Гостями показа стали Натали Портман, Шейлин Вудли, Мэгги Джилленхол, Эль Макферсон, Роми Стрейд, Айрис Лоу, Розамунд Пайк и другие звезды. Редактор моды Надя Бесчетникова рассказывает, как прошел показ.
Мария Грация Кьюри в последних коллекциях всегда обращалась к теме феминизма и женской силы: вдохновлялась образами героинь прошлого или сотрудничала с современными художницами. На этот раз идеи для творчества она черпала в биографии Екатерины Медичи, по желанию которой когда-то был создан сад Тюильри, где сегодня традиционно проходят показы бренда.
Переработала Кьюри в коллекции и французскую моду XVI века, влияние на которую также во многом оказала Медичи — итальянская аристократка, прибывшая к французскому двору в 1533 году и ставшая королевой Франции (она была супругой Генриха II). Широкие юбки, корсеты, кружева стали одними из ключевых элементов коллекции. Главными принтами коллекции стали архивная карта Парижа и цветочные узоры. Основным цветом в коллекции стал черный, так как после смерти супруга Медичи до конца жизни носила черную одежду. Именно при ней черный стал символом траура.
Гости показа