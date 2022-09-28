Невестка диктора Аллы Данько сбежала от ее сына к олигарху

У диктора Аллы Данько есть единственный сын Василий, который пережил семейную драму — супруга сбежала от него к очень богатому человеку. А инициатором разрыва стал именно наследник Аллы Георгиевны.

1 октября гостьей передачи «Секрет на миллион» на НТВ станет диктор Алла Данько, которая расскажет о драме в личном жизни. На счету 76-летней телеведущей три брака, в которых она разочаровалась. В любовных делах не везет и сыну Аллы Георгиевны — от него ушла жена, сделавшая выбор в пользу некого олигарха.

«Я сам принимал решение о разводе!» — признался Василий в передаче.

Василий, к слову, как-то нелестно отзывался о третьем супруге матери, который некрасиво ушел из ее жизни, устроив разборки за имущество. «Да, это была моя третья попытка построить семью. После нее я таких попыток уже не делала. Главное, что все осталось в прошлом. У меня есть сын, внук — я о них думаю», — рассказывала по этому поводу телеведущая.

Сейчас Данько наслаждается жизнью и думать не хочет о былых неудачах. Единственное, что омрачало телезвезду, так это невозможность часто видеться с внуком. По всей видимости, бывшая невестка Аллы Георгиевны против этих встреч.

«Вот уже 2,5 года мы с сыном не видели его, хотя он живет и учится в Подмосковье! Я безумно по нему скучаю, постоянно думаю, вспоминаю его побывки у нас на даче и в Москве. Не убираю его игрушки и машины, развешиваю его подарки, рисунки и поделки. Жду и все еще надеюсь на встречу. По телефону вдвоем с сыном говорили с ним в день его рождения почти полгода назад! Так коротко, поспешно — связь быстро прекратилась... История до нелепости банальная, но когда она проходит через твое сердце, очень болезненная», — откровенничала диктор в личном блоге.