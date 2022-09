Объявлена дата релиза Syberia: The World Before на Xbox Series X | S, версия для Xbox One выйдет позже

Вадим Карасев





Разработчики Syberia: The World Before объявили дату выхода версий проекта для Xbox Series X | S и Playstation 5. Приключенческий проект станет доступен 15 ноября 2022 года. Напомним, что на PC игра вышла раньше — в марте этого года.

Что касается релиза Syberia: The World Before на Xbox One и Playstation 4, он все еще планируется, но не в этом году. Разработчики обещают выпустить Syberia: The World Before на консолях прошлого поколения в 2023 году, пока не уточняя дату.

В Syberia: The World Before игрокам предстоит распутать переплетения судеб нью-йоркского юриста Кейт Уокер, чью жизнь полностью перевернула тяга к приключениям, и Даны Роуз, молодой и многообещающей пианистки из Вагена, над чьей карьерой нависла тень Второй мировой войны. После релиза на PC игра получила неплохие оценки — у нее сейчас на Opencritic около 80 баллов из 100.

