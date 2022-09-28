Ольга Орлова устроила мужу сюрприз на годовщину свадьбы

Беременная телеведущая Ольга Орлова решила отметить первую годовщину свадьбы на яхте за границей. В конце прошлого года Ольга Орлова вышла замуж. Ее избранником стал 55-летний бизнесмен по имени Валерий. Ведущая «Дома-2» редко публикует фото с супругом, потому что он не хочет публичности. Последнюю неделю пара отдыхает в теплых странах. В личном блоге Орлова часто делится фотографиями из отпуска. Сегодня она сообщила, что у них с Валерием сегодня радостная дата.«Сегодня у нас первая годовщина свадьбы и ровно три года, как мы познакомились», — написала телеведущая. Орлова также показала, какой сюрприз приготовила супругу. Она арендовала яхту и устроила романтический ужин на борту. Ольга заказала на годовщину и именной торт, который был оформлен в стиле культовой жвачки Love is. «Жалко резать», — подписала снимок с угощением теледива.Напомним, что несколько дней назад ведущая сообщила поклонникам радостную новость — она ждет ребенка. Ольга уже находится на 23 неделе. По словам теледивы, сейчас ее беременность протекает спокойно, однако на ранних сроках ей было тяжело. К тому же, она отметила, что токсикоз ее первой беременности не сравнится с тем, что она испытывает сейчас.Отметим, что со своим нынешним супругом Ольга познакомилась в одном из ресторанов Москвы. Валерий долгое время не решался подойти к теледиве, опасаясь ее медийности. Между тем, отношения пары завязались довольно быстро. Они решили оформить отношения спустя два года после знакомства. В личном блоге Ольга часто говорит, что безумно счастлива встретить своего супруга.