Оператор «Северного потока» не исключил ремонта поврежденных веток
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Оператор «Северного потока» не исключил ремонта поврежденных веток

Оператор «Северного потока» не исключил ремонта поврежденных ветокNord Stream AG не исключил проведения ремонта на поврежденных нитках «Северного потока»

Оператор «Северного потока», компания Nord Stream AG, не исключил возможности проведения ремонта поврежденных веток газопровода, передает ТАСС.

По словам представителя оператора, прежде чем приступать к каким бы то ни было работам, необходимо оценить масштаб повреждений. Он указал, что сейчас фотографий реальных утечек нет. В настоящее время в первую очередь необходимо осмотреть повреждения. Информацию о возможных расходах и о том, кто возьмет их на себя, раскрывать пока не стали.

Одновременно службы безопасности Германии допустили, что обе нитки трубопровода «Северный поток», на которых произошла авария, и весь газопровод «Северный поток-2» более непригодны для использования и будут закрыты навсегда.

Ранее Nord Stream AG сообщила о том, что в одно и то же время на трех нитках газопроводов в Балтийском море были обнаружены разрушения. Еврокомиссия призвала расследовать этот инцидент.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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