Парень по ошибке подключился к соседской колонке и напугал ребенка

Вадим Карасев

Парень случайно подключился к Bluetooth-колонке соседей и напугал ребенка громкой музыкой

Пользователь Reddit c ником FancyWarMan поделился историей о том, как случайно напугал соседского ребенка громкой тяжелой рок-музыкой. По словам парня, он решил послушать свою любимую метал-группу, но по ошибке подключился к Bluetooth-колонке семилетней дочери своих соседей.

«Сегодня днем я устроился поудобнее в своей квартире после долгого и изнурительного утра, которое я провел, помогая моему брату с покраской и обустройством его нового дома. Я решил послушать один из моих любимых альбомов всех времен группы Cradle of Filth», — рассказал юзер. Он добавил, что не хотел надевать наушники, поэтому подключил телефон к Bluetooth-колонке, зашел в Spotify и включил альбом.

Автор поста пояснил, что Cradle of Filth — это экстремальная метал-группа, которая была популярна в 1990-х годах среди некоторых направлений метал-сообщества. «Заиграл вступительный трек, особенно брутальная композиция из темного, рычащего, страшного, старого доброго экстремального металла», — поделился рассказчик. Однако музыка показалась ему слишком тихой, поэтому он громкость на телефоне до максимума.

Примерно через две минуты песня внезапно оборвалась, и герой истории услышал громкий детский плач, доносившийся из квартиры соседей. Затем ребенок начал в панике звать родителей. Автор поста приложил ухо к стене и услышал, как маленькая девочка рассказывала своим матери и отцу, что из ее динамика внезапно начали доноситься какие-то «страшные звуки» и что она не могла его выключить.

«У меня сердце вздрогнуло, после того как я понял, что произошло. Оказывается, я каким-то образом случайно подключился к динамику, принадлежащему милой, невинной семилетней дочери моих соседей», — рассказал он. По слова пользователя, плач продолжался примерно 20 минут и все это время родители девочки отчаянно пытались успокоить ее.

Парень признался, что теперь чувствует себя неловко. Некоторых комментаторов рассмешила эта ситуация. «Ха-ха, это потрясающе!», — написал один из них. «Честно говоря, да, страшно за ребенка, если бы я был родителем, я бы окаменел от растерянности», — отметил еще одни комментатор. Некоторые предположили, что ребенок действительно мог сильно испугаться, и порекомендовали герою истории принести извинения родителям.