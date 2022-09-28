Перечислены признаки травли в школе

Вадим Карасев

MAXIMUM Education: на травлю в школе могут указывать спад интереса к учебе и нарушения сна

Если ребенок в школе сталкивается с травлей, в его поведении могут появиться признаки, указывающие на участие в конфликте. Их в разговоре с «Лентой.ру» перечислила руководитель направления психологической помощи подросткам образовательной компании MAXIMUM Education Анна Тимофеенко.

По словам специалистки, поводом для волнения могут стать резкий спад интереса к учебе, нарушения сна, тревожность и нежелание идти в школу. Также стоит обратить внимание на то, что ребенок ссылается на плохое самочувствие, но симптомы проходят, когда ему разрешают остаться дома.

Если родители заметили такие признаки, им стоит поговорить об этом не только с ребенком, но и с его учителем. Надо узнать, известно ли педагогу о случаях конфликтов, есть ли у ребенка недоброжелатели в классе или школе, провоцируют ли его, один ли он на перемене.

Первый, с кем стоит общаться в таком случае, — это классный руководитель ребенка, однако идти на разговор лучше с доказательствами. Для этого надо доверительно поговорить с ребенком, попросить рассказать как можно больше о происходящем, письменно зафиксировать случаи травли, когда они были, найти свидетелей, записать, что ощущал в этот момент ребенок и как на него могла повлиять ситуация. Если речь идет о травле в интернете, стоит сделать скриншоты.

«Если разговор с учителем не принес плодов, стоит поговорить с директором. При этом нужно объяснить, что возникшая ситуация — общая проблема, а школа может оказаться под ударом, так как это касается репутации образовательного учреждения. Если и директор не может помочь, следует писать в Департамент образования и в комиссию по делам несовершеннолетних», — объясняет Тимофеенко.

Последнее исследование MAXIMUM Education говорит, что 90 процентов учеников с 8 по 11 класс сталкивались с буллингом. Участниками конфликта в роли жертвы становились 38 процентов детей, каждый второй впервые столкнулся с травлей в младшей школе. При этом большинство детей считает, что пресечь проблему можно, если к ее решению подключатся не только родители — в процесс стоит вовлечь также педагогов и других учеников.

Внимание стоит уделить не только жертве, но и самому обидчику, так как у его поведения есть клиническое объяснение — оно может происходить из-за отношений с родителями, которые игнорируют, манипулируют или потакают. При этом неважно, из какой семьи обидчик — благополучной или асоциальной. Тех, кто занимается травлей, объединяет одно: все они самоутверждаются, потому что так они ищут подкрепление собственной значимости, которого не получают дома, считают специалисты.