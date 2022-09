Первые 2 части The Dark Pictures Anthology обновили до Xbox Series X | S и получили новый контент

Вадим Карасев





Сегодня издательство Bandai Namco объявило о выходе обновления для первых двух частей серии The Dark Pictures Anthology. Речь идет об играх The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (вышла в 2019 году) и The Dark Pictures Anthology: Little Hope (вышла в 2020 году). Проекты обновили до консолей нового поколения — Xbox Series X | S и Playstation 5, а также в них добавили некоторый новый контент.

Согласно описанию обновления, оно добавляет новые параметры и настройки сложности, а вместе с тем расширенную главу для Man of Medan, которая представит новый игровой процесс и шокирующие смерти. Ниже можно посмотреть трейлер, который приурочили к выходу обновления.

Watch this video on YouTube

Обновление для первых двух игр серии The Dark Pictures Anthology распространяется бесплатно.