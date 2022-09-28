Первый в СССР, кто осмелился на каминг-аут, но потом нашел невесту-американку. Революционер Боря Моисеев

В 90-х певец превратился в культовую фигуру отечественного шоу-бизнеса, взорвав эстраду хитами «Голубая луна», «Звездочка» и «Щелкунчик». Однако в последние несколько лет Борис Моисеев отошел от творчества из-за ухудшения здоровья. Круг его общения сильно сузился, и даже брат Марк не мог дозвониться до родственника.

Борис Моисеев привык идти против течения: в 90-е, вопреки негодованию масс, он переодевался в юбки, перья и стразы, поражал публику эпатажными номерами и двусмысленными фразами. Артист интриговал нас заявлениями о грядущей свадьбе и взрослом сыне, живущем в Польше, удивлял откровениями о матери и немногословностью о возлюбленных. Что же из этого было правдой, а что — лишь красивой легендой, вписывавшейся в образ?

Повод вспомнить о семейных тайнах Бориса Моисеева совсем не радостный: 27 сентября 68-летний певец скончался. Виновата в этом давняя болезнь, или же халатность близкого круга артиста? Обо всем этом — в нашем материале.

Тайна рождения и трагедия матери

В ранних интервью Борис Моисеев рассказывал, что появился на свет в Мозырской женской исправительной колонии, так как Геня Борисовна Мойсес была политзаключенной. По словам артиста, женщина не планировала вновь становиться мамой: задолго до нашего героя у Гени Борисовны родились сыновья Анатолий и Марк.

Как же так получилось? Хотя Мойсес была убежденной коммунисткой, она угодила в тюрьму из-за резкого высказывания о партии, сделанного после смерти Сталина. Женщина понимала: чтобы освободиться и вернуться к детям, нужно пойти на хитрость. Тогда привлекательная и образованная заключенная стала флиртовать с начальником блока, и из этой-то связи на свет и появился Борис Моисеев. В итоге вместо пяти лет Геня Борисовна провела за решеткой чуть больше года.

Женщина нежно заботилась о сыне, но о его происхождении говорила мало: сообщила ребенку, что папа был «красивый и добрый мужик-белорус», и на этом все. Детство мальчика выдалось трудным, ведь в коммуналке, где они жили, другие ребята могли побить — за то, что рос безотцовщиной, за еврейские корни, за любовь к танцам.

Последнюю страсть привила мальчику опять-таки мама, отдавшая его в танцевальный кружок. В 14 юноша поступил в хореографическое училище в Минске, а после получения диплома устроился в Харьковский театр оперы и балета. И хотя Борис дослужился до постановщика, после исключения из комсомола ему пришлось покинуть Беларусь и отправиться в литовский Каунас.

Став главным балетмейстером оркестра «Тринитас», Моисеев пошел дальше и создал трио «Экспрессия», где, помимо него, участвовали две девушки. Коллектив понравился Алле Пугачевой, так что Примадонна пригласила его в свой Театр песни. Наступил период гастролей, конкурсов и фестивалей.

В конце 80-х трио начало сольную карьеру и отправилось покорять Европу в рамках шоу «Рафаэлла Кара представляет». Вскоре Борису предложили уехать в Америку в качестве режиссера-постановщика театра Нового Орлеана. Отказаться от такой возможности Моисеев не мог, но обязательно сделал бы это, если бы знал, в какой опасности находилась дома любимая мама…

Геню Борисовну продолжали преследовать несчастья: ампутация ноги, а затем и руки. Братьев рядом не было, Борис работал за границей, так что за женщиной приглядывала соседка. Однажды, когда мама танцора сидела в квартире одна, какой-то глухонемой перепутал спьяну подъезд и этаж, выбил дверь и убил родительницу костылем… Неслучайно в репертуаре Моисеева появилась композиция «Глухонемая любовь»…

«Дитя порока»

Спустя два года после смерти мамы Борис вернулся в Россию, а так как на экраны тогда вышел докуфильм о его танцевальном коллективе «Экспрессия», это позволило начать сольную карьеру. Трио трансформировалось в проект «Борис Моисеев и его леди», затем появился шоу-театр и спектакль «Дитя порока».

Так как танцевальные номера превратились в шоу, артист с легкостью перешел в категорию музыкальных исполнителей. После «Глухонемой любви» вместе с Николаем Трубачом певец представил публике хит «Голубая луна». Следом вышли «Щелкунчик», «Звездочка алая» и «Черный бархат». Популярность обрел и кавер на шлягер Army of Lovers Sexual Revolution, записанный со «Стрелками».

Затем Бориса потянуло на лирику и в его репертуаре появились драматичные песни «Петербург « Ленинград» и «Когда забудешь ты меня». Первую артист исполнял в дуэте с Людмилой Гурченко, так что коллегам мигом приписали роман. На самом же деле звездам было непросто сработаться, и они нередко ссорились во время съемок клипа.

На протяжении всей карьеры Моисеева не оставляли сплетни о его нетрадиционной ориентации. Если поначалу он не спорил со слухами, то в 2010-м прямо заявил, что притворялся представителем сексуальных меньшинств ради славы. Более того: 12 августа 2010-го артист сообщил о намерении жениться на американке Адель Тодд. Правда, намеченное на сентябрь торжество так и не состоялось.

Была в судьбе артиста и еще одна несостоявшаяся свадьба: с посещавшей уроки танцев в театре Вильнюса Эрминой Мицкевич. По словам одной из солисток «Экспрессии», влюбленные успели купить кольца и платье, но так и не расписались. «До обручения у них не дошло, потому что наш коллектив уехал в Москву. — поясняла Людмила Толкач. — Как-то Эрмина тоже появилась в столице. Вошла в гримерку Моисеева. Он потом поделился: «Представляешь, она говорит, что беременна!» Не поверил. Может, девушка в самом деле пыталась его удержать! Придя во второй раз, она сказала — мол, я дала тебе время подумать. Но раз тебе не нужно... Так сын у Бори и не родился».

Сам же Моисеев в 2004-м заявил, что у него есть взрослый сын Амадеус, плод любви «литовского периода», который работает в Польше в краковском театре глухонемых. Вот только в городе такого учреждения не имелось, как и сотрудника сцены со столь необычным именем…

Закат

Артист выпускал диски и давал концерты до тех пор, пока позволяло здоровье. Еще в конце 2010-го певец попал в клинику с подозрением на инсульт. С лечением исполнителю помог Иосиф Кобзон, балет Бориса без работы не оставила Кристина Орбакайте, ну а старая подруга Алла Пугачева — регулярно навещала звездного пациента.

Увы, состояние артиста ухудшилось — отнялась левая часть тела, а спустя три дня пришлось ввести Моисеева в медикаментозную кому. В 2011-м исполнителю стало лучше, так что он появился на «Новой волне». Правда, фото и видео продемонстрировали последствия удара — затрудненность речи, лишний вес, нарушение работы мышц.

В 2015-м СМИ заговорили о втором инсульте артиста, после которого он отправился на реабилитацию в США. Пресса сообщала, что певец ведет здоровый образ жизни и обратился к религии, однако брат звезды Маркс, живущий в Канаде, был не согласен с этим мнением, особенно, когда потерял связь с Борисом.

Так, минувшей весной Маркс Толкач отмечал, что из рациона брата не исчез алкоголь, кроме того, он курит, из-за чего возможен очередной инсульт. По словам жителя Канады, на тот свет Моисеева отправить желает его директор Сергей Горох, который якобы уже распродал имущество из квартиры певца в Москве. Обвинял Толкач Гороха и в превращении родственника в затворника, которому невозможно дозвониться, и в присвоении недвижимости.

Сергей оправдался, заявив, что не переоформлял жилье Моисеева на себя, а лишь сделал пожизненную ренту: мол, подопечный насмотрелся «ужастиков» про дележку квартир, вот и решил себя обезопасить. Внимательно следил директор и за здоровьем артиста: в доме установили камеру и тревожную кнопку, после нажатия которой Горох немедленно приезжал проведать исполнителя.

Как ни старались врачи и арт-директор, 27 сентября 68-летний Борис Моисеев умер очередного инсульта. На полу квартиры его обнаружил утром Сергей Горох, вот только весть о случившемся распространилась лишь через несколько часов. «По идее Сергей Горох должен был первым позвонить и сообщить. Сейчас мне многие звонят, но только не он», — негодовал Маркс в беседе со «СтарХитом».

Толкач продолжает винить арт-директора в том, что тот оградил брата от близких и скрыл его местонахождение. «В последний раз мы созванивались с Борисом в его день рождения полтора года назад. После этого ни разу не разговаривали, сколько бы ни звонили. Звонили и мои дети, и внуки, с Пугачевой связывались... Горох его полностью изолировал, отключил все его телефоны. Я даже попросил соседку, которая улетала в Москву, найти Бориса. Она прилетела и сказала, что его не нашла. Никто не открыл дверь. Жалею, что так и не успели пообщаться перед смертью. Мой любимый братик, любимый человек, которого люблю и любил… Ужасно, что с ним невозможно было поговорить», — сокрушался Маркс.