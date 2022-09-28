Подборка провального дизайна одежды (15 фото)
Сегодня, 20:05 Вадим Карасев
Не одежда красит человека, а человек одежду! Хотя... это не точно. Порой можно найти вещи с таким дурацким дизайном, что ни красавец, ни красавица не спасут положение. Порой производители специально идут на хитрости, дабы облегчить себе работу, а иногда всему виной очень кривые руки и полное отсутствие вкуса.
Дорогие джинсы с фальшивыми карманами
Кажется, цифры должны были быть
На футболке напечатано имя файла
Внезапно
Платье жертвы зомби-апокалипсиса
Очень дорогая сумка, которая выглядит так, будто на ней плесень
Бедный задушенный фламинго
Точно Шрек?
Внезапная одинокая синяя полоска
Франкенштейн выползает из неожиданного места
Это цветы или раны?
Динозаврик с пятью лапками
Текст на шапке такого же цвета, как и шапка
Перевёрнутый принт
Промашка вышла
Дорогие джинсы с фальшивыми карманами
Кажется, цифры должны были быть
На футболке напечатано имя файла
Внезапно
Платье жертвы зомби-апокалипсиса
Очень дорогая сумка, которая выглядит так, будто на ней плесень
Бедный задушенный фламинго
Точно Шрек?
Внезапная одинокая синяя полоска
Франкенштейн выползает из неожиданного места
Это цветы или раны?
Динозаврик с пятью лапками
Текст на шапке такого же цвета, как и шапка
Перевёрнутый принт
Промашка вышла
По материалам: триникси