Подборка провального дизайна одежды (15 фото)
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Подборка провального дизайна одежды (15 фото)

Дорогие джинсы с фальшивыми карманамиНе одежда красит человека, а человек одежду! Хотя... это не точно. Порой можно найти вещи с таким дурацким дизайном, что ни красавец, ни красавица не спасут положение. Порой производители специально идут на хитрости, дабы облегчить себе работу, а иногда всему виной очень кривые руки и полное отсутствие вкуса.

Дорогие джинсы с фальшивыми карманами


Кажется, цифры должны были быть

Кажется, цифры должны были быть
На футболке напечатано имя файла

На футболке напечатано имя файла
Внезапно

Внезапно
Платье жертвы зомби-апокалипсиса

Платье жертвы зомби-апокалипсиса
Очень дорогая сумка, которая выглядит так, будто на ней плесень

Очень дорогая сумка, которая выглядит так, будто на ней плесень
Бедный задушенный фламинго

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Точно Шрек?
Внезапная одинокая синяя полоска

Внезапная одинокая синяя полоска
Франкенштейн выползает из неожиданного места

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По материалам: триникси

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