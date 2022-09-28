Подборка провального дизайна одежды (15 фото)

Вадим Карасев

Не одежда красит человека, а человек одежду! Хотя... это не точно. Порой можно найти вещи с таким дурацким дизайном, что ни красавец, ни красавица не спасут положение. Порой производители специально идут на хитрости, дабы облегчить себе работу, а иногда всему виной очень кривые руки и полное отсутствие вкуса.Дорогие джинсы с фальшивыми карманамиКажется, цифры должны были бытьНа футболке напечатано имя файлаВнезапноПлатье жертвы зомби-апокалипсисаОчень дорогая сумка, которая выглядит так, будто на ней плесеньБедный задушенный фламингоТочно Шрек?Внезапная одинокая синяя полоскаФранкенштейн выползает из неожиданного местаЭто цветы или раны?Динозаврик с пятью лапкамиТекст на шапке такого же цвета, как и шапкаПеревёрнутый принтПромашка вышла