Подробности смерти Бориса Моисеева
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Подробности смерти Бориса Моисеева

Подробности смерти Бориса Моисеева

27 сентября соцсети «взорвались» трагической новостью – скончался известный артист, звезда 90-х годов, Борис Моисеев. После инсульта мужчина стал совсем плох – у него отказала левая рука и верхняя губа. Борис практически не показывался на людях, не давал концерты, не ходил на светские вечеринки, предпочитая сидеть дома: последний выход в свет был в мае 2021 года, когда мужчина пришел поздравить Кристину Орбакайте с днем рождения. А на днях его и вовсе не стало.

Информацию уже подтвердил концертный директор и друг певца, который последние годы за ним ухаживал, Сергей Горох. Именно он и обнаружил бездыханное тело в квартире на Краснопролетарской улице. Сергей вызвал скорую, но врачам оставалось только констатировать смерть.

При этом родному брату артиста Горох о смерти близкого родственника не сообщил. Мужчина с возмущением рассказал журналистам, что о трагическом происшествии узнал от их коллеги, который позвонил и попросил комментарии.


«Он позвонил мне часов в десять утра по канадскому времени», — поведал Маркс Толкач. В то же самое время Сергей Горох уверяет, что Моисеев скончался не ночью на 27, а днем.

Также в сети появились кадры, как тело Бориса выносят из дома в синем мешке и погружают в скорую.


Как рассказал Горох в интервью Андрею Малахову, несмотря на свое состояние Борис полностью сам за собой ухаживал и чувствовал себя нормально. Директор и артист общались каждый день, перекидывались смс, к тому же, дома у мужчины была тревожная кнопка. Но в тот день ничего не предвещало беды.

«Обычно, я приезжал к Борису в 5 вечера, а в этот раз что-то подсказало мне, что надо срочно приехать. Я прибыл уже в 2 дня, открыл дверь, но не услышал привычного приветствия, - делится Сергей в ток-шоу. - Я пошел дальше по коридору и увидел Борю, который лежал на диване, накрытый одеялом, голова чуть приподнята. Я подумал, что ему плохо стало. Подошел ближе, взял за руку и понял — его уже нет».


Несмотря на то, что Моисеев не давал концертов, денег на жизнь в последние годы ему хватало. В основном, это выплаты по авторским правам на произведения (около 200 музыкальных композиций), которые до сих пор с удовольствием слушают поклонники. В среднем, доход с этого составлял 7-10 млн рублей в год.

У Бориса из наследства остались: трехкомнатная квартира в Юрмале и несколько квартир в Москве.

Когда и где будет похоронен артист – пока не известно. Ни близкие, ни концертный директор официальную информацию не давали.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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