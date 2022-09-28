Полезные советы и рекомендации, которые позволят сохранить свежие огурцы подольше
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Полезные советы и рекомендации, которые позволят сохранить свежие огурцы подольше

Полезные советы и рекомендации, которые позволят сохранить свежие огурцы подольше

Для продления свежести огурцов необходимо придерживаться некоторых рекомендаций. Соблюдая все советы, плоды можно хранить на протяжении трех недель.

Как сохранить свежие огурцы подольше: полезные советы

Чтобы огурцы пролежали не одну неделю, потребуется создать для них определенные условия, а также правильно подобрать сами плоды. Самым важным условием является их свежесть. Плоды, которые какое-то время лежали в помещении, уже не пригодны для хранения.


При покупке продукта на рынке необходимо оценить свежесть всей партии. Вялые не подойдут, потому что очень быстро испортятся.

Перед тем как поместить огурцы в холодильник, их необходимо перебрать. Все они должны быть целыми. Мыть их не рекомендуется, а разрешается лишь очистить от лишней грязи и хорошо просушить.

Перед хранением огурцы не моют, потому что у них имеется естественное покрытие, которое защищает плод от гниения и порчи, а во время контакта с водой оно пропадает. Важно осмотреть и саму кожицу плодов, чтобы у нее не было повреждений. При наличии малейших царапин или трещин огурец долго не пролежит.

Для длительного хранения необходимо выбирать огурцы, у которых имеется твердая зеленая кожура.

Плоды, у которых тонкая кожица или водянистая структура, не подходят для хранения. То же самое касается и переросших экземпляров, потому что они очень быстро испортятся и утратят свои полезные свойства. Для хранения не подходят еще и тепличные сорта, у которых быстрый период созревания.

Способы хранения огурцов

Есть несколько доступных способов хранения продукта:

  • потребуется взять две миски: одну большую, а вторую немного меньше, чтобы можно было вставить одну в одну. В большую емкость потребуется налить несколько ложек уксуса. Огурцы следует поместить в миску поменьше и поставить ее в большую. При этом уксус не должен попадать на огурцы;
  • каждый огурец завернуть в бумажное полотенце, закрыть в пакет и положить в холодильник;
  • в вакуумном пакете получится хранить огурцы более двух месяцев. Но прежде чем помещать продукты в пакет, их необходимо хорошенько вымыть и высушить;
  • обмотать огурцы смоченной в воде марлей и поместить в пакет;
  • хранить огурцы можно еще в пакете с водой. Но сначала овощи очищают от грязи, а потом помещаются в пакет с водой. Важно, чтобы хвостики огурцов находились в воде.


Помимо холодильника, огурцы еще можно хранить в комнате. Этот метод подойдет для тех, кто хранит огурцы перед засолкой. Для этого потребуется воспользоваться специальной тарой, это могут быть ящики из дерева, пластиковые контейнеры либо же картонные коробки.

Огурцы потребуется аккуратно сложить в любую из указанных емкостей и оставить в комнате, где температура воздуха не выше показателя +15°C, а влажность при этом составляет не меньше 90%. При низких температурах овощ может сохраняться свежим около 8-10 дней.

# Общество Лайфхаки
По материалам: rsute

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