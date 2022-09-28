Полезные советы и рекомендации, которые позволят сохранить в чистоте белые кроссовки

Стильные и белые кроссовки — это удобно и красиво. Но за ними нужен постоянный уход. Если придерживаться определенных рекомендаций, то получится сохранить их в чистоте. Благодаря подручным средствам удастся быстро их очистить.

Рабочие советы по сохранению чистоты кроссовок

Кроссовки после покупки необходимо обработать специальным спреем, а потом достаточно делать это раз в две недели. После любого использования необходимо их вытирать. Хранить кроссовки важно в коробке и как можно дальше от прямых лучей солнца и батареи.





Во время ношения кроссовок также важно соблюдать гигиену.

Способы чистки белых кроссовок

Перед тем как приступить к чистке кроссовок, нужно как следует подготовить их:

удалить всю пыль с помощью салфеток;

если кроссовки в грязи, то нужно подождать, пока она высохнет, а уже потом чистить;

шнурки и стельки необходимо стирать отдельно.

Зубная паста

Потребуется взять немного зубной пасты и нанести на загрязненное место. Затем взять сухую зубную щетку и тщательно втереть ее. Смыть пасту можно теплой водой или влажной салфеткой.

Сода

Соду необходимо смешать с водой до образования пасты и нанести на обувь, втирая зубной щеткой. Состав нужно оставить на некоторое время, а после этого смыть водой.

Лимонный сок

Для этого способа очистки придется смешать лимонный сок в равных количествах с водой, смочить салфетку и протереть кроссовки.

Ацетон и уксус





Уксус нужно смешать в одинаковых пропорциях с ацетоном, намочить ватный диск и вытереть обувь. После этого кроссовки нужно промыть водой.

Хозяйственное мыло

Обработать брусок и натереть им щетку, после чего нанести на обувь и все смыть.

Стирка кроссовок в машинке

Если кроссовки сделаны из ткани, то их можно попробовать постирать в машинке, но при этом нужно быть уверенными в качестве, что после стирки они не расползутся. Прежде чем поместить их в машинку, необходимо замочить на несколько часов в отбеливателе. Простой стиральный порошок не желательно применять.

Если в стиралке имеется режим «спортивная обувь», то следует выбрать его, а если нет, то выбрать функцию «ручной режим» стирки и обязательно поставить на полоскание, чтобы предотвратить появление разводов. Отжим и сушка в данном случае не применяется.

Другие советы для сохранения кроссовок





Чтобы кожа всегда была эластичной и мягкой, ее требуется обрабатывать жиром, в составе которого имеются питательные вещества. Они проникают в волокна и позволяют предотвратить пересыхание кожи, препятствуют появлению трещин и изломов. Помимо этого, восстанавливается и цвет.

Средства для кроссовок позволяют защитить их от влаги, УФ-лучей и других повреждений. В том случае, если верхний слой поврежден или на нем появились трещины, то в таком случае необходимо воспользоваться белой крем-краской.