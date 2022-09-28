Полная версия Grounded уже доступна игрокам в Game Pass, представили трейлер к релизу

Вадим Карасев





Состоялся долгожданный релиз полной версии Grounded. Игра про выживание на заднем дворе вышла в релиз на Xbox One, Xbox Series X | S и PC. Из раннего доступа проект выходит с новой броней, оружием, мутациями, существами, боссами и областями для исследования. Кроме того, появилась в игре и сюжетная кампания.

К релизу полной версии Grounded разработчики представили трейлер, который можно посмотреть ниже.

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Напомним, разработкой Grounded занималась внутренняя команда Xbox — Obsidian. Проект уже доступен в Game Pass. Grounded еще на этапе раннего доступа сумела привлечь более 10 миллионов игроков.

Grounded

Мир огромен, прекрасен и очень опасен — особенно если вы уменьшились до размеров муравья. В этой приключенческой кооперативной игре вам предстоит исследовать мир, строить и выживать вместе с друзьями.

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