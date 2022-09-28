Польза и опасность сна с кошкой в одной постели: мнения врачей и народные приметы

По статистике кошки являются самыми распространенными домашними животными, в России их держит каждая вторая семья. Многие хозяева балуют своих любимцев, позволяя им спать с собой в одной постели. Можно или нельзя это делать — у врачей на этот счет неоднозначное мнение.

Можно ли спать с кошкой в одной постели





Кошки с глубокой древности пользуются особой привилегией, живя бок о бок с человеком в его жилище. Наши давние предки знали о пользе, которую приносят эти четвероногие друзья не только в практическом смысле, являясь единственными защитниками жилища человека от грызунов. Издавна было замечено, что они еще и прирожденные лекари, способные оказывать благоприятное влияние на здоровье человека.

Кошка в доме — это всегда хорошо. Она является лучшим антидепрессантом, помогая хозяевам избавиться от тревожности, страха, уныния. Какое бы у хозяина не было плохое настроение, стоит ему прийти домой, сесть на диван и погладить кошку, как на душе становится легче. А если задремать под ее мурлыкание, все симптомы депрессии и тревожные мысли отступают и сменяются умиротворением. Именно это и становится причиной того, что люди часто пускают кошку в постель во время сна.

Все хозяева кошек, у которых питомец спит с ними, в один голос утверждают, что это помогает им расслабиться, снять стресс, улучшить сон и наутро чувствовать себя бодрыми и эмоционально спокойными.

Многочисленные исследования показывают, что люди, которые держат кошек и позволяют им спать в своей постели, становятся намного уравновешеннее, довольнее своей жизнью и счастливее. Медики в целом подтверждают этот факт, но предупреждают владельцев кошек, что сон с ней в одной постели может таить в себе некоторые опасности.

Какие опасности следует учитывать, позволяя кошке спать в постели





Самыми небезопасными для близкого контакта и совместного сна в одной постели считаются кошки, которые гуляют «сами по себе». Они могут приносить на своей шерсти с улицы грязь, пыль, различных насекомых, бактерии и вирусы, которые представляют опасность для человека. Особенно опасно это для детей, поэтому им ни в коем случае нельзя позволять спать с кошкой.

Домашние кошки, которые не бывают на улице, в меньшей степени подвержены вредным воздействиям окружающей среды, но и на их лапах могут находиться вредные микроорганизмы, которые вы приносите с улицы на своей обуви, или грязь из кошачьего лотка, используемого в качестве туалета. У некоторых людей может быть аллергия на кошачью шерсть, поэтому им категорически нельзя спать с кошкой.

Любую кошку, вне зависимости от того, гуляет она на улице или является полностью домашней, следует периодически показывать ветеринарному врачу, делать все необходимые прививки и регулярно проводить профилактику от внешних и внутренних паразитов.

Приучая кошку спать с собой в постели, следует помнить о том, что это ночное животное. Нередко, выспавшись рядом с хозяином с вечера, под утро она начинает бодрствовать в постели, мешая полноценному сну человека. Если закрыть животное в другой комнате, она будет долго жалобно мяукать и царапать дверь, требуя впустить ее обратно. Поэтому, приучая кошку к постели, стоит подумать, готовы ли вы мириться с такими неудобствами.

Мифы и народные приметы, связанные с кошками





Благодаря уникальным, порой даже сверхъестественным способностям кошек, с ними связано множество суеверий, легенд, мифов и народных примет. Считается, что кошки имеют связь с потусторонним миром, могут видеть то, что человеку недоступно, и соответствующим образом реагировать на это.

Многим приходилось наблюдать, как кошка, находясь в совершенно пустой комнате, может вдруг замереть и какое-то время пристально смотреть в одну точку, а затем зашипеть и убежать. Считается, что животное оберегает хозяев от сглаза и порчи, может заранее чувствовать катастрофу, трагедию и землетрясение, предупреждая об этом хозяев.

Кошки обладают сильной энергетикой, они чувствуют болезнь хозяина и часто ложатся на больное место, чтобы перетянуть на себя часть боли. Также они могут чувствовать приближение приступов эпилепсии или диабета и своим поведением показывать это хозяину.

С этими мистическими способностями кошек, которые люди подметили еще в древности, связаны и многие народные приметы.