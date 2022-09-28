Польза и опасность сна с кошкой в одной постели: мнения врачей и народные приметы
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Польза и опасность сна с кошкой в одной постели: мнения врачей и народные приметы

Польза и опасность сна с кошкой в одной постели: мнения врачей и народные приметы

Польза и опасность сна с кошкой в одной постели: мнения врачей и народные приметы

По статистике кошки являются самыми распространенными домашними животными, в России их держит каждая вторая семья. Многие хозяева балуют своих любимцев, позволяя им спать с собой в одной постели. Можно или нельзя это делать — у врачей на этот счет неоднозначное мнение.

Можно ли спать с кошкой в одной постели


Кошки с глубокой древности пользуются особой привилегией, живя бок о бок с человеком в его жилище. Наши давние предки знали о пользе, которую приносят эти четвероногие друзья не только в практическом смысле, являясь единственными защитниками жилища человека от грызунов. Издавна было замечено, что они еще и прирожденные лекари, способные оказывать благоприятное влияние на здоровье человека.

Кошка в доме — это всегда хорошо. Она является лучшим антидепрессантом, помогая хозяевам избавиться от тревожности, страха, уныния. Какое бы у хозяина не было плохое настроение, стоит ему прийти домой, сесть на диван и погладить кошку, как на душе становится легче. А если задремать под ее мурлыкание, все симптомы депрессии и тревожные мысли отступают и сменяются умиротворением. Именно это и становится причиной того, что люди часто пускают кошку в постель во время сна.

Все хозяева кошек, у которых питомец спит с ними, в один голос утверждают, что это помогает им расслабиться, снять стресс, улучшить сон и наутро чувствовать себя бодрыми и эмоционально спокойными.

Многочисленные исследования показывают, что люди, которые держат кошек и позволяют им спать в своей постели, становятся намного уравновешеннее, довольнее своей жизнью и счастливее. Медики в целом подтверждают этот факт, но предупреждают владельцев кошек, что сон с ней в одной постели может таить в себе некоторые опасности.

Какие опасности следует учитывать, позволяя кошке спать в постели


Самыми небезопасными для близкого контакта и совместного сна в одной постели считаются кошки, которые гуляют «сами по себе». Они могут приносить на своей шерсти с улицы грязь, пыль, различных насекомых, бактерии и вирусы, которые представляют опасность для человека. Особенно опасно это для детей, поэтому им ни в коем случае нельзя позволять спать с кошкой.

Домашние кошки, которые не бывают на улице, в меньшей степени подвержены вредным воздействиям окружающей среды, но и на их лапах могут находиться вредные микроорганизмы, которые вы приносите с улицы на своей обуви, или грязь из кошачьего лотка, используемого в качестве туалета. У некоторых людей может быть аллергия на кошачью шерсть, поэтому им категорически нельзя спать с кошкой.

Любую кошку, вне зависимости от того, гуляет она на улице или является полностью домашней, следует периодически показывать ветеринарному врачу, делать все необходимые прививки и регулярно проводить профилактику от внешних и внутренних паразитов.

Приучая кошку спать с собой в постели, следует помнить о том, что это ночное животное. Нередко, выспавшись рядом с хозяином с вечера, под утро она начинает бодрствовать в постели, мешая полноценному сну человека. Если закрыть животное в другой комнате, она будет долго жалобно мяукать и царапать дверь, требуя впустить ее обратно. Поэтому, приучая кошку к постели, стоит подумать, готовы ли вы мириться с такими неудобствами.

Мифы и народные приметы, связанные с кошками


Благодаря уникальным, порой даже сверхъестественным способностям кошек, с ними связано множество суеверий, легенд, мифов и народных примет. Считается, что кошки имеют связь с потусторонним миром, могут видеть то, что человеку недоступно, и соответствующим образом реагировать на это.

Многим приходилось наблюдать, как кошка, находясь в совершенно пустой комнате, может вдруг замереть и какое-то время пристально смотреть в одну точку, а затем зашипеть и убежать. Считается, что животное оберегает хозяев от сглаза и порчи, может заранее чувствовать катастрофу, трагедию и землетрясение, предупреждая об этом хозяев.

Кошки обладают сильной энергетикой, они чувствуют болезнь хозяина и часто ложатся на больное место, чтобы перетянуть на себя часть боли. Также они могут чувствовать приближение приступов эпилепсии или диабета и своим поведением показывать это хозяину.

С этими мистическими способностями кошек, которые люди подметили еще в древности, связаны и многие народные приметы.

# Общество Друг человека
По материалам: rsute

Последние новости

Польза и опасность сна с кошкой в одной постели: мнения врачей и народные приметы
Польза и опасность сна с кошкой в одной постели: мнения врачей и
Прошел в миллиметрах от ДТП
Прошел в миллиметрах от ДТП
Ученые выяснили, что худые люди сильнее портят почву после смерти
Ученые выяснили, что худые люди сильнее портят почву после смерти
Стало известно об отказе госбанков Турции работать с картами «Мир»
Стало известно об отказе госбанков Турции работать с картами «Мир»
Правительство Коми оперативно закупит и доставит обмундирование для мобилизованных
Правительство Коми оперативно закупит и доставит обмундирование для
США обозначили срок вынесения проекта резолюции по референдумам на голосование
США обозначили срок вынесения проекта резолюции по референдумам на
Гороскоп на октябрь 2022 года
Гороскоп на октябрь 2022 года
Финансовая стабильность и независимость: каким знакам зодиака на роду написано быть миллионерами
Финансовая стабильность и независимость: каким знакам зодиака на роду
Интересные замечания пользователей, которые задумались об устройстве мира (12 фото)
Интересные замечания пользователей, которые задумались об устройстве
Афанасова сбежала от Салибекова сразу после заселения в одну комнату
Афанасова сбежала от Салибекова сразу после заселения в одну комнату
Путин заявил о возможности собрать рекордный урожай зерна в этом году
Путин заявил о возможности собрать рекордный урожай зерна в этом году
Светлана Лобода требовала ошеломительные деньги за свои выступления
Светлана Лобода требовала ошеломительные деньги за свои выступления

Топ на сегодня

Бывшая жена Бориса Грачевского – почему хотела отказаться от наследства и не водит дочь на могилу отца
Бывшая жена Бориса Грачевского – почему хотела отказаться от
Стало известно о назначении Рогозина на новую должность после референдумов
Стало известно о назначении Рогозина на новую должность после
Российский бизнес попросил предоставить отсрочку от мобилизации
Российский бизнес попросил предоставить отсрочку от мобилизации
Красивые поздравления с Днем воспитателя 2022
Красивые поздравления с Днем воспитателя 2022
Кадони решил вернуть зрителям прежний Дом-2 и начал перезагрузку
Кадони решил вернуть зрителям прежний Дом-2 и начал перезагрузку

Еще по теме

20 любопытных фактов о кошках (ФОТО)
Почему коты ложатся на больное место человека?
Чем полезна кошка в доме: факты и приметы
Трехцветная кошка в доме: приметы