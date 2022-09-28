Правительство Коми оперативно закупит и доставит обмундирование для мобилизованных

Вадим Карасев

Глава Республики Коми Владимир Уйба сообщил, что власти оперативно закупят и доставят обмундирование для уже отправленных мобилизованных бойцов.

"Мы приняли решение - полностью берем на себя экипировку, средства физической защиты для наших бойцов. Сегодня мы эту работу уже начали проводить. Не волнуйтесь, уважаемые родные и близкие, что первая и вторая команда ушла, а мы эту работу только начали. Пока наши ребята будут проходить тактическую подготовку, слаживание в месте дислокации, мы успеем все приобрести. Уже сегодня военком дал все размеры, поэтому будет все индивидуально для каждого, по размерам, мы отвезем к месту дислокации ребят. Поэтому на боевую они уже пойдут полностью обмундированные, в средствах защиты. Мы берем эти расходы на бюджет республики", - сказал глава Коми в видеообращении, которое размещено на странице республики во "ВКонтакте".

В понедельник вечером руководитель региона сообщил о принятом решении экипировать за счет республиканского бюджета всех мобилизованных "от нижнего белья до бронежилета" сразу перед отправкой из Коми. Решение принято в связи с поступающими вопросами от резервистов и членов их семей.