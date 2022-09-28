Премьера «Сердца Пармы», на которой он должен был блистать... Звезды почтили память Сергея Пускепалиса
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Премьера «Сердца Пармы», на которой он должен был блистать... Звезды почтили память Сергея Пускепалиса

Премьера «Сердца Пармы», на которой он должен был блистать... Звезды почтили память Сергея Пускепалиса

Вчера в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера картины «Сердце Пармы» по сценарию Сергея Бодрова-старшего. В фильме одну из последних ролей сыграл Сергей Пускепалис, погибший в автокатастрофе 20 сентября. Память об актере коллеги и зрители почтили минутой молчания перед премьерным показом.


Создатели фильма и организаторы мероприятия настояли на том, чтобы киновечер стал не обычной светской премьерой, а именно специальным показом, который посвящен памяти Сергея Пускепалиса. Поэтому красной дорожки и традиционных звездных дефиле в тот день не было...

В исторической экшн-драме по роману российского писателя Алексея Иванова Пускепалис сыграл роль богатыря Полюда — наставника главного героя. Картина расскажет зрителю историю покорения Великой Перми Москвой в XV веке. В фильме также снялисьАлександр Кузнецов, Евгений Миронов, Федор Бондарчук, Владимир Епифанцев и другие звезды отечественного кино. Режиссером картины выступил Антон Мегердичев, снявший полюбившийся россиянами блокбастер «Движение вверх».

Знаменитости в этот вечер не красовались на ковровых дорожках, были немногословны и сосредоточенны. Мероприятие посетили Сергей Бондарчук, Леонид Ярмольник с дочерью, Николай Расторгуев, Владимир Яглыч и другие. Перед просмотром картины звезды и зрители встали и почтили память Сергея Пускепалиса минутой молчания.

Напомним, однако, что на прощание с Сергеем Пускепалисом, проходившее в городе Ярославле, никто из звездных коллег не приехал. Проводили погибшего коллегу в последний путь только Андрей Мерзликин и Сергей Степин.

Пускепалис погиб в ДТП 20 сентября на 57-м году жизни. Фургон Ford Transit, в котором ехал актер, врезался в фуру на встречной полосе. Актер торопился доставить гуманитарную помощь в Донецк — он давно помогал людям в Донбассе, возил все необходимое для солдат. По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц





# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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