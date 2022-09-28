Пробная версия FIFA 23 по Game Pass Ultimate оказалась «поломанной» на релизе
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Пробная версия FIFA 23 по Game Pass Ultimate оказалась «поломанной» на релизе

Пробная версия FIFA 23 по Game Pass Ultimate оказалась «поломанной» на релизе


Сегодня игрокам по подписке Game Pass Ultimate, благодаря EA Play, стала доступна бесплатно 10-часовая пробная версия FIFA 23. Однако, с игрой на приставках Xbox One и Xbox Series X | S случилась неприятность — она оказалась «поломанной».

Игроки жалуются, что не могут войти в FIFA 23 по Game Pass Ultimate из-за проблем с запуском. Команда Xbox уже отреагировала на это, сообщив в Twitter-аккаунте поддержки следующее:

Нам известно, что у некоторых пользователей могут возникнуть проблемы с запуском пробной версии FIFA 23. Пока команды занимаются расследованием, следите за обновлениями здесь и на нашей странице статуса.

Игроки отмечают, что есть несколько нестандартных способов запустить игру.

Во-первых, некотором игрокам помогает: нажать «Старт» на FIFA 23 > перейти в управление игрой и дополнениями > далее перейти к сохраненным данным > нажать на свой профиль и удалить везде данные.


Во-вторых, помогает начать игру с гостевым профилем, а после переключиться на свой.


# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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