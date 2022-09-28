Пробная версия FIFA 23 по Game Pass Ultimate оказалась «поломанной» на релизе

Вадим Карасев





Сегодня игрокам по подписке Game Pass Ultimate, благодаря EA Play, стала доступна бесплатно 10-часовая пробная версия FIFA 23. Однако, с игрой на приставках Xbox One и Xbox Series X | S случилась неприятность — она оказалась «поломанной».

Игроки жалуются, что не могут войти в FIFA 23 по Game Pass Ultimate из-за проблем с запуском. Команда Xbox уже отреагировала на это, сообщив в Twitter-аккаунте поддержки следующее:

Нам известно, что у некоторых пользователей могут возникнуть проблемы с запуском пробной версии FIFA 23. Пока команды занимаются расследованием, следите за обновлениями здесь и на нашей странице статуса.

Игроки отмечают, что есть несколько нестандартных способов запустить игру.

Во-первых, некотором игрокам помогает: нажать «Старт» на FIFA 23 > перейти в управление игрой и дополнениями > далее перейти к сохраненным данным > нажать на свой профиль и удалить везде данные.





Во-вторых, помогает начать игру с гостевым профилем, а после переключиться на свой.



