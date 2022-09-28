Продюсер Бориса Моисеева забирал половину его заработков
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Продюсер Бориса Моисеева забирал половину его заработков

Продюсер Бориса Моисеева забирал половину его заработков
Певец Борис Моисеев при больших гонорарах так и не разбогател. Продюсер Сергей Лавров рассказал КП, что Борис Моисеев при том, что имел отличные гонорары, так и не стал миллионером. Заслуженный артист был наивным и легко поддавался влиянию других людей. Кроме того, ничего не понимал в финансовых делах.
«У него был продюсер Евгений Фридлянд. Пятьдесят процентов заработка Моисеева себе забирал Евгений. Боря многого не нажил: купил крохотную квартирку в Болгарии, в каком-то неблагополучном доме. Ну была еще у него квартира в Юрмале. И в Москве небольшая квартира на Садовом», — рассказал Лавров. Он заверил, что нищим Моисеев в последние годы жизни не был, хотя об этом ходят слухи. Деньгами во время его немощи Борису помогали Алла Пугачева и Нелли Кобзон.
# Шоу-бизнес Моисеев Боис
По материалам: z-aya

Последние новости

Интересные замечания пользователей, которые задумались об устройстве мира (12 фото)
Интересные замечания пользователей, которые задумались об устройстве
Афанасова сбежала от Салибекова сразу после заселения в одну комнату
Афанасова сбежала от Салибекова сразу после заселения в одну комнату
Путин заявил о возможности собрать рекордный урожай зерна в этом году
Путин заявил о возможности собрать рекордный урожай зерна в этом году
Светлана Лобода требовала ошеломительные деньги за свои выступления
Светлана Лобода требовала ошеломительные деньги за свои выступления
Ольга Орлова устроила мужу сюрприз на годовщину свадьбы
Ольга Орлова устроила мужу сюрприз на годовщину свадьбы
Лера Кудрявцева осталась с ключами от квартиры Бориса Моисеева
Лера Кудрявцева осталась с ключами от квартиры Бориса Моисеева
Лариса Андерсен рассказала о числах души
Лариса Андерсен рассказала о числах души
Врач рассказал о скептическом отношении военкоматов к справкам из частных клиник
Врач рассказал о скептическом отношении военкоматов к справкам из
Продюсер Бориса Моисеева забирал половину его заработков
Продюсер Бориса Моисеева забирал половину его заработков
Лучшие шутки и мемы из Сети - 27.09.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 27.09.2022 (15 фото)
Глава ЦИК РФ поблагодарила международных наблюдателей на референдумах за храбрость
Глава ЦИК РФ поблагодарила международных наблюдателей на референдумах
В Польше заподозрили Россию в повреждении «Северного потока»
В Польше заподозрили Россию в повреждении «Северного потока»

Топ на сегодня

Бывшая жена Бориса Грачевского – почему хотела отказаться от наследства и не водит дочь на могилу отца
Бывшая жена Бориса Грачевского – почему хотела отказаться от
Стало известно о назначении Рогозина на новую должность после референдумов
Стало известно о назначении Рогозина на новую должность после
Российский бизнес попросил предоставить отсрочку от мобилизации
Российский бизнес попросил предоставить отсрочку от мобилизации
Красивые поздравления с Днем воспитателя 2022
Красивые поздравления с Днем воспитателя 2022
Кадони решил вернуть зрителям прежний Дом-2 и начал перезагрузку
Кадони решил вернуть зрителям прежний Дом-2 и начал перезагрузку

Еще по теме

Борис Моисеев сейчас выживает
Эпатажный Борис Моисеев болен раком вдвойне — СМИ
Стало известно о провалах в памяти Бориса Моисеева
Бориса Моисеева насильно увезли в больницу