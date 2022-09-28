Прохор Шаляпин высказал свою позицию по поводу частичной мобилизации

38-летний певец Прохор Шаляпин сделал громкое заявление. Прохор Шаляпин, известный своими скандальными любовными похождениями, сделал важное объявление на фоне проведения в России частичной мобилизации. Артист заявил, что не станет уклоняться от призыва в армию и, если ему придет повестка, пойдет служить. Однако певец усомнился в том, что в настоящее время будет полезен в рядах вооруженных сил, потому что не имеет соответствующих навыков. «Я готов пойти защищать свою Родину, но я музыкант, учился немножко на другую профессию. При всеобщей мобилизации, когда уже всех коснется, мы должны все встать и пойти защищать свою страну», — объяснил свою позицию Шаляпин в беседе с Telegram-каналом «Звездная пыль».Как известно, Прохор не единственный среди отечественных артистов, кто готов взять оружие в руки. Твердую позицию в этом вопросе занял рэпер Тимати. 39-летний музыкант сообщил, что пока ему не приходила повестка, но не исключил, что в ближайшем будущем его все же призовут, и тогда он отдаст долг родине. Пойдет служить и 44-летний Аскольд Запашный, когда это потребуется.Стоит отметить, что всех вышеперечисленных артистов вряд ли коснется частичная мобилизация, поскольку никто из них не служил в армии и не имеет боевого опыта, а Тимати, ко всему прочему, является обладателем «белого» билета. Рэпер сам рассказывал, как во время прохождения медицинской комиссии его признали психически непригодным из-за того, что его тело было на 60% покрыто татуировками. «Я всегда считал армию лишней в своей жизни. Узнав такое решение медкомиссии, я со счастливой улыбкой пришел домой. А мама мне сказала: «Вот видишь, хоть когда-то твои татуировки пригодились», — делился певец.